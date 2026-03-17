Ένα νέο προϊόν για τη ρύθμιση των φυσιολογικών επιπέδων βιταμίνης D κυκλοφόρησε η ELPEN. Πρόκειται για το D Ready®, ένα καινοτόμο Μη Συνταγογραφούμενο Φάρμακο (ΜΗΣΥΦΑ), που ενδείκνυται στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας βιταμίνης D.

To D Ready® αποτελεί μία νέα θεραπευτική επιλογή για την ανεπάρκεια βιταμίνης D, καθώς περιέχει την Καλσιφεδιόλη. Η συγκεκριμένη δραστική ουσία οδηγεί σε καλύτερη απορρόφηση και επιτυγχάνει ταχύτερη αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης D στο αίμα με ένα μόνο μαλακό καψάκιο την εβδομάδα.

Τα περισσότερα σκευάσματα βιταμίνης D που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά περιέχουν Χοληκαλσιφερόλη, μια δραστική ουσία που απαιτεί δύο στάδια μετατροπής για να γίνει βιολογικά ενεργή. Σε αντίθεση με την Χοληκαλσιφερόλη, η Καλσιφεδιόλη αποτελεί ήδη το ενδιάμεσο στάδιο και απέχει μόνο μία μετατροπή, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην τελική ενεργή μορφή. Γι’ αυτό και διασφαλίζει καλύτερη απορρόφηση και ταχύτερη αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης D.

Aναφερόμενος στην κυκλοφορία τoυ D Ready® o Business Development Manager CHC/OTC της ELPEN, κ. Κωνσταντίνος Τρύφων τόνισε «Στην ELPEN εστιάζουμε διαχρονικά στη ενίσχυση του χαρτοφυλακίου μας με σκευάσματα που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στην κυκλοφορία του D Ready®, φέρνοντας στην ελληνική αγορά μια καινοτόμο θεραπευτική λύση που αναβαθμίζει τις επιλογές που υπήρχαν μέχρι σήμερα στη συγκεκριμένη κατηγορία σκευασμάτων.»

Η διατήρηση επαρκών επιπέδων βιταμίνης D στο αίμα επηρεάζει σημαντικά τη συνολική υγεία του οργανισμού. Με κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διατήρηση του σκελετού, η βιταμίνη D υποστηρίζει την υγεία των οστών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί η ευεργετική δράση της και σε άλλες σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού με την επάρκειά της να συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στη μυϊκή υγεία και στη συνολική ευεξία του οργανισμού.

Η ανεπάρκεια βιταμίνης D αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Τα ευρήματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε το 2023 έδειξαν, πως σχεδόν το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού παρουσιάζει ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης. To μεγαλύτερο μέρος της βιταμίνης D παράγεται στο δέρμα με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Παρ’ όλα αυτά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι χώρες στο γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας με υψηλά επίπεδα ηλιοφάνειας εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεπάρκειας σε σχέση με βορειότερες χώρες. Το φαινόμενο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως «Μεσογειακό Παράδοξο».

Το D Ready® είναι κατάλληλο για ενήλικες. Διατίθεται στα φαρμακεία από την ELPEN, την Ελληνική βιομηχανία φαρμάκων, που δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια στην παραγωγή επώνυμων φαρμάκων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.