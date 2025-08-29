Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις που δημοσιεύθηκε χθες, η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια, παρουσιάζει ανοδική τάση από την αρχή του καλοκαιριού, κινούμενη ωστόσο σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ο αριθμός νέων εισαγωγών παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης, κυμαινόμενος προς το παρόν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Την εβδομάδα από 18 έως 24 Αυγούστου 2025, καταγράφηκαν 236 νέες εισαγωγές σε Νοσοκομεία. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 192. Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και πέντε θάνατοι.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονα αυξητική τάση. Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας σταθερή ή αυξητική τάση.