Με την ανώτατη διάκριση υπευθυνότητας «KOTINOS OLYMPIC WREΑTH» του ΕΒΕΝ.GR – European Business Ethics, βραβεύθηκε ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ).

Η διάκριση αποδόθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARDS 2024 που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2024 και στην οποία ο ΟΦΕΤ διακρίθηκε ανάμεσα σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα και έχουν αξιολογηθεί, βαθμολογηθεί και πιστοποιηθεί βάση του μοντέλου Responsible Management Excellence του EBEN.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όπως αναφέρει η Πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ, Ιουλία Τσέτη, Φαρμακοποιός MSc, Επίτιμη Δρ Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και του παν. Πατρών, Inspirational Mentor, «Η ανώτατη διάκριση του ΕΒΕΝ.GR αποτελεί για τον Όμιλο και τους 700 εργαζομένους μας ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση της προσήλωσής μας στις αξίες μας. Ο ΟΦΕΤ αποτελεί ένα «ζωντανό παράδειγμα» για το ότι μία βιομηχανία μπορεί να επιτύχει διαρκή ανάπτυξη μέσα από την προσήλωση στην Καινοτομία, την Αριστεία και το ηθικώς επιχειρείν».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την ανώτατη διάκριση υπευθυνότητας «KOTINOS OLYMPIC WREΑTH», οι βιομηχανίες του ΟΦΕΤ την διατηρούν ήδη για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Το ελληνικό Ινστιτούτο EBEN in Greece, αποτελεί έναν Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2005 και αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής. Αποστολή του EBEN είναι να προωθήσει την ηθική και την αριστεία στις επιχειρήσεις, να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δεοντολογικές προκλήσεις στην παγκόσμια αγορά και να δώσει τη δυνατότητα διαλόγου για τον ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σχετικά με τον ΟΦΕΤ

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), κλείνει εφέτος 60 χρόνια παρουσίας του και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την φαρμακευτική αγορά, αλλά σημείο αναφοράς και για την κοινωνία.

Οι βιομηχανίες του, με τα πρωτοποριακά και καινοτόμα σκευάσματά τους, αποτελούν τους πιο αξιόπιστους πρεσβευτές της Ελλάδας και της ελληνικής παραγωγής στις 72 και πλέον αγορές του εξωτερικού, στις οποίες εξάγει με το brand name by UNI-PHARMA & by InterMed.

Οι βιομηχανίες του Ομίλου UNI-PHARMA & InterMed, είναι διεθνώς αναγνωρισμένες ως επίσημοι προμηθευτές των Ηνωμένων Εθνών, της UNICEF και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το 2024- για δεύτερη συνεχή χρονιά- οι φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA & InterMed, ανακηρύχθηκαν «Top Employers» στην Ελλάδα, από το Ινστιτούτο Top Employer Institute, μία πιστοποίηση, που αποδεικνύει την αφοσίωση του Οργανισμού σε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον μέσω των πολιτικών και καλών πρακτικών του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι UNI-PHARMA & InterMed, αποτελούν υπερήφανα μέλη του UN GLOBAL COMPACT του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, στηρίζοντας δυναμικά τις 10 αρχές του, όπως μεταξύ άλλων κλιματική αλλαγή, καταπολέμηση της διαφθοράς, Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη.

Τέλος οι δύο βιομηχανίες, εντάχθηκαν πρόσφατα στην ηγετική ομάδα των «The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024», με το Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης «The ESG Index in Greece». Η ένταξη επιχειρήσεων στη λίστα αυτή, αποτελεί την ανώτατη διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα και ανακοινώθηκε την Τρίτη 28 Μαΐου 2024.