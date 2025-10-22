Την αντίδραση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, για τις οποίες σχολιάζει ότι «οδηγούν ουσιαστικά στην πλήρη εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας».

Όπως αναφέρει η Ένωση, «μετά την ψήφιση του Ν. 5161/2024, με τον οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί ένα και μόνο Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας στο ΝΠΙΔ Ωνάσειο, καταργώντας τα δύο διαπιστευμένα δημόσια εργαστήρια των νοσοκομείων “Ευαγγελισμός” και “Γ. Γεννηματάς”, έρχεται τώρα νέο νομοσχέδιο που προβλέπει τη μετακίνηση ιατρών και βιολόγων του ΕΣΥ προς το Ωνάσειο- προκειμένου να στελεχωθεί το Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας- με απλή απόφαση του υπουργού Υγείας, χωρίς να έχει λόγο συμφωνίας ή αντίρρησης η Διοίκηση του δημόσιου νοσοκομείου, ενώ οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να μισθοδοτούνται από τα δημόσια νοσοκομεία».

Επίσης, η ΕΙΝΑΠ σημειώνει ότι η ρύθμιση αυτή «αφαιρεί κρίσιμο επιστημονικό και εργασιακό αντικείμενο από τα δημόσια εργαστήρια που επί δεκαετίες στηρίζουν τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα και υπονομεύει τη λειτουργία του ΕΣΥ».

Οι νοσοκομειακοί γιατροί αναφέρουν επίσης, ότι τα δύο εργαστήρια του «Ευαγγελισμού» και του «Γ. Γεννηματάς», διαπιστευμένα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανοσογενετικής (EFI), έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα και την επιστημονική τους επάρκεια, στηρίζοντας εδώ και δεκαετίες τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και τους ασθενείς που αναμένουν τη δεύτερη ευκαιρία ζωής μέσα από τη μεταμόσχευση.

Η ΕΙΝΑΠ θεωρεί ότι «η μεταφορά προσωπικού και δραστηριοτήτων από το ΕΣΥ σε ένα ΝΠΙΔ, συνιστά μεθοδευμένη αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων, που αποτελεί ύψιστη πράξη αλτρουισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης».

Απαιτεί μεταξύ άλλων, απόσυρση των διατάξεων που προβλέπουν τη μεταφορά προσωπικού και δραστηριοτήτων στο Ωνάσειο, ενίσχυση και χρηματοδότηση των δημόσιων εργαστηρίων Ανοσολογίας -Ιστοσυμβατότητας του ΕΣΥ.