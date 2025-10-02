Διαφωνίες σε μία σειρά από διατάξεις του νομοσχεδίου που είναι σε δημόσια διαβούλευση, εκφράζει το προεδρείο της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας.

Σε ανακοίνωση της ΕΕΠΕ αναφέρονται τα εξής:

Ένα σημαντικό για την υγεία νομοσχέδιο αναρτήθηκε αιφνιδίως για διαβούλευση ολίγων ημερών και σαν Ένωση θα καταθέσουμε στη «διαβούλευση» τις διαφωνίες αλλά και τις εποικοδομητικές μας προτάσεις για τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων.

Βάσει του άρθρου 34 ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ μπορεί να συνάπτει απευθείας συμβάσεις με θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές. Απαιτούμε στις συμβάσεις αυτές να μην περιλαμβάνεται η αμοιβή του παθολόγου, αλλά να καθορίζεται με ξεχωριστή σύμβαση, όπως γίνεται και με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Στο Άρθρο 35 προβλέπονται διάφορες ποινές για υπέρβαση της συνταγογράφησης που βασίζονται σε μέσους όρους της ειδικότητας, χωρίς να εξατομικεύουν τις διαφορετικές ανάγκες συνταγογράφησης του παθολόγου στις διάφορες βαθμίδες υγείας.

Τα δωράκια προς τους παραϊατρικούς κλάδους συνεχίζονται στο άρθρο 45 με την προχορήγηση φαρμάκων για μεγαλύτερο του απολύτως αναγκαίου διαστήματος, διαταράσσοντας έτσι τη σχέση του παθολόγου με τους ασθενείς του και χωρίς να αναφέρεται πουθενά ποιος θα φέρει την ευθύνη σε περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών ή παρενεργειών. Βέβαια πουθενά στο νομοσχέδιο δεν γίνεται μνεία για την υποχρεωτικότητα της χορήγησης φαρμάκων μόνο με ιατρική συνταγή, (εκτός των αντιβιοτικών και των ηρεμιστικών), κάτι το οποίο παραβιάζεται κατάφωρα εδώ και χρόνια, χωρίς καμία επίπτωση.

Ως προς το άρθρο 46 ζητούμε πλήρη και αποτελεσματική ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών ραντεβού με απλό τρόπο, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και χρονοτριβή, για ασφαλισμένους και ιατρούς αντίστοιχα, δεδομένου του μεγάλου όγκου ασθενών που παρακολουθούν οι παθολόγοι.

Θεωρούμε ως Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος ότι κάθε βήμα που γίνεται προς την ψηφιοποίηση και την βελτίωση στην πρόσβαση των ασθενών στους γιατρούς σίγουρα θετικό και σίγουρα αναγνωρίζουμε την καλή πρόθεση του Υπουργείου και των οργάνων του.

Σε ότι αφορά όμως την τεράστια έλλειψη παθολόγων στα νοσοκομεία και στην ΠΦΥ, καθώς και την απροθυμία των νέων γιατρών να επιλέξουν την ειδικότητα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν έχουν γίνει τα σωστά βήματα.

Ας καταλάβει το Υπουργείο, ότι χωρίς την πρόσληψη νέων παθολόγων με αξιοπρεπείς αμοιβές δεν πρόκειται να λυθεί κανένα από τα τεράστια προβλήματα του Παθολογικού Τομέα, όσα κτίρια και αν εγκαινιάσει, όσες συμβάσεις με γηραιότερους συναδέλφους και αν παρατείνει και όση πρόληψη μέσω ΕΣΠΑ και όχι μέσω των προσωπικών ιατρών και αν εφαρμόσει.

Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι εκκρεμεί από 6μήνου αίτημα μας για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου για να συζητήσουμε πολλά από τα θέματα που περιγράφονται στο παρόν νομοσχέδιο, και οι προς υπενθύμιση οχλήσεις μας παραμένουν ακόμη αναπάντητες.