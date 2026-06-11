Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στις εργασίες του 3ου ΣΦΕΕ Summit, με τίτλο «Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι: Επιλέγοντας την καινοτομία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υγείας επικεντρώθηκε στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται και στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κράτη, όσον αφορά την καινοτομία, την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Βασικά σημεία από τις τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη σε πάνελ συζήτησης:

«Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τέτοιες συναντήσεις είναι πάντα χρήσιμες διότι μας δίνουν την ευκαιρία να εξηγήσουμε σε ένα ευρύτερο κοινό τις πολιτικές που ακολουθούμε και τους λόγους για τους οποίους λαμβάνουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Πιστεύω ότι οφείλουμε πάντοτε να λογοδοτούμε στους πολίτες και να εξηγούμε τις επιλογές μας. Το ζήτημα του φαρμάκου αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να παρουσιάζουμε με σαφήνεια την πολιτική που εφαρμόζουμε, να συζητούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να αναζητούμε λύσεις για το μέλλον, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των πολιτών και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».

«Ως κυβέρνηση, οφείλουμε να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον που διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των ασθενών στα φάρμακα που χρειάζονται. Σήμερα, η Ελλάδα καταγράφει τις λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη, γεγονός που αντανακλά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που έχουμε ακολουθήσει».

«Το γεγονός ότι παράγονται πολλές περισσότερες καινοτόμες θεραπείες που είναι πολύ ακριβότερες, θα δημιουργήσουν προβλήματα και προκλήσεις στους προϋπολογισμούς όλων των κρατών, ακόμα και των πλουσιοτέρων. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στις ΗΠΑ. Είναι μια νέα πραγματικότητα, την οποία πρέπει να αποφασίσουν πως θα τη χειριστούν».

«Η πρόκληση είναι να αντέξουν οι προϋπολογισμοί των κρατών την πολύ μεγάλη καινοτομία που παράγεται με ολοένα και αυξανόμενη ταχύτητα, δεν θα είναι εύκολο αυτό. Η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική και στη φαρμακοβιομηχανία τα πάμε πάρα πολύ καλά, μην ακούτε τι λένε».