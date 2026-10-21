Σε μια εποχή που η καθημερινότητα αναδιαμορφώνεται με ταχύτητα, η ψυχική υγεία παύει να είναι «παράρτημα» της δημόσιας συζήτησης και γίνεται κεντρικός άξονας. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στο Anassa City Events Venue το 5ο Διεθνές Wellbeingr Forum, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, επιστήμονες, επαγγελματίες και εκπρόσωποι οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντήθηκαν για να αναδείξουν την ευεξία και την ψυχική υγεία ως πυλώνες προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής προόδου.

Η φετινή διοργάνωση δεν περιορίστηκε σε διαπιστώσεις. Προσέφερε επιστημονική γνώση, αξιόπιστη ενημέρωση και πρακτικά εργαλεία, επιδιώκοντας απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα: πώς εργαζόμαστε, πώς συνεργαζόμαστε και πώς ζούμε σε ένα περιβάλλον διαρκούς μεταβολής. Οι συζητήσεις ανέδειξαν την ανάγκη για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που αντιμετωπίζει την ψυχική υγεία ως αναπόσπαστο μέρος της ζωής — όχι ως ξεχωριστό κεφάλαιο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι νέες προκλήσεις του ανθρώπου σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο, ο εργασιακός μετασχηματισμός με έμφαση στην ψυχική υγεία και την ευεξία, οι δεξιότητες και η προετοιμασία της νέας γενιάς για την αγορά εργασίας, η αναζήτηση νοήματος και σταθερών σημείων αναφοράς, καθώς και η διασφάλιση μιας υγιούς και ενεργού γήρανσης.

Η θεσμική διάσταση της διοργάνωσης ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με τη συμμετοχή του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και της Γενικής Γραμματέως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Όλγας Καφετζοπούλου. Οι τοποθετήσεις τους ανέδειξαν τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τον ρόλο της Πολιτείας στην προαγωγή της ευεξίας και στην υποστήριξη των πολιτών σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαιρέτισε τη διοργάνωση τονίζοντας ότι «η φετινή θεματική είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ, σε μια εποχή ταχύτατων κοινωνικών, τεχνολογικών και πολιτικών αλλαγών». Όπως σημείωσε, «η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση όχι μόνο για την ατομική ευημερία, αλλά και για μια κοινωνία με συνοχή και αλληλεγγύη», προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Υγείας προχωρά, μέσα από την ψηφιακή μεταρρύθμιση, στη δημιουργία «ενός σύγχρονου, συνεκτικού και ανθρωποκεντρικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα».

Από την πλευρά της, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπογράμμισε τη διαχρονική σύμπραξη Πολιτείας και μη κρατικών πρωτοβουλιών για την προστασία της ψυχικής υγείας και την προαγωγή της ευεξίας. «Τα τελευταία χρόνια, η Πολιτεία έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για την προστασία των εργαζομένων και της οικογένειας», ανέφερε, ενώ εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια στις διοργανώτριες για την αφοσίωση και τη συμβολή τους σε αυτόν τον κοινό στόχο.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, έφερε στη συζήτηση τη διάσταση της συλλογικής ευθύνης και της ατομικής ανθεκτικότητας. Αναφερόμενος στον Karl Popper, επισήμανε ότι «είναι ηθικό καθήκον μας να είμαστε αισιόδοξοι και να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμα και μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς». Μια οργανωμένη Πολιτεία, πρόσθεσε, οφείλει να δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας και ισότιμες αφετηρίες, ώστε όλοι να μπορούν να υλοποιήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Παράλληλα, τόνισε ότι όταν συζητάμε για το νόημα της ζωής και το υπαρξιακό άγχος, πρέπει να σκεφτόμαστε «τη δική μας ατομική ανθεκτικότητα, αλλά και πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στην κοινωνία κάτι που θα αφήσει προστιθέμενη αξία».

Η Όλγα Καφετζοπούλου, Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, παρουσίασε την πρόοδο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των σχολείων, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις 1.200 θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. «Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των μαθητών με αγάπη και ενσυναίσθηση», σημείωσε, συνδέοντας την εκπαιδευτική πολιτική με την ευρύτερη στρατηγική για την ψυχική υγεία.

Τη σκυτάλη της συζήτησης έκλεισαν οι συνιδρύτριες της Wellbeingr ΑΜΚΕ, Αγγελική Δικαιούλια και Ιζαμπέλ Ραζή, οι οποίες έδωσαν έμφαση στη συλλογική διάσταση της προσπάθειας. «Το Wellbeingr Forum συνεχίζει να δημιουργεί έναν χώρο διαλόγου, ανταλλαγής γνώσης και έμπνευσης», δήλωσαν, επισημαίνοντας ότι για πέμπτη χρονιά η διοργάνωση έφερε κοντά θεσμικούς φορείς, επιστήμονες, στελέχη της αγοράς και επαγγελματίες υγείας. «Η ανταπόκριση και η συμμετοχή όλων μάς δίνουν τη δύναμη να συνεχίζουμε», πρόσθεσαν, ευχαριστώντας όσους στηρίζουν το όραμά τους.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, το μήνυμα του φετινού Forum ήταν σαφές: η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια ούτε ατομική υπόθεση. Είναι προϋπόθεση για βιώσιμη εργασία, ουσιαστική συνεργασία και ανθρώπινη ζωή — και απαιτεί συνέργεια Πολιτείας, επιστήμης, αγοράς και κοινωνίας.