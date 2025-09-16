Στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC 2025), η Bayer παρουσίασε τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο της καρδιακής ανεπάρκειας, εστιάζοντας σε νέες θεραπευτικές επιλογές, που στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου για τους ασθενείς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η καρδιακή ανεπάρκεια παραμένει μία από τις πιο σοβαρές παγκόσμιες προκλήσεις υγείας. Παρά τη βελτίωση των διαθέσιμων θεραπειών, τα ποσοστά θνησιμότητας και επανανοσηλείας εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα υψηλά, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για καινοτόμες λύσεις.

Η καρδιακή ανεπάρκεια επηρεάζει περισσότερους από 64 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και συχνές νοσηλείες. Παρά τη βελτίωση των κατευθυντήριων οδηγιών και των θεραπευτικών επιλογών, η νόσος εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τόσο τους ασθενείς όσο και τα συστήματα υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξώθησης έχουν έως και 73% πιθανότητα νοσηλείας ή θανάτου μέσα σε έναν χρόνο από την έξοδο από το νοσοκομείο μετά από καρδιακό επεισόδιο, ενώ η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά συννοσηροτήτων και περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Επιπλεόν, oi πιο σπάνιες μορφές καρδιακής ανεπάρκειας, όπως η σχετιζόμενη με την τρανσθυρετίνη αμυλοειδική μυοκαρδιοπάθεια (ATTR-CM) παραμένoυν σε μεγάλο βαθμό υποδιαγνωσμένες, με μέση επιβίωση 3-5 έτη, εάν δεν χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπεία.

Όπως δήλωσε η Christine Roth, Executive Vice President, Global Product Strategy and Commercialization και μέλος της ηγετικής ομάδας του Τομέα Pharmaceuticals της Bayer, «Η καρδιακή ανεπάρκεια εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο επείγουσες προκλήσεις στη σύγχρονη υγεία. Νόσοι όπως η ATTR-CM συχνά παραμένουν αδιάγνωστες, στερώντας από τους ασθενείς πολύτιμο χρόνο. Οι νέες μας θεραπείες δίνουν νέα ελπίδα, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών συμβάντων και επιβραδύνοντας την εξέλιξη της νόσου».

Με ένα από τα πιο εκτεταμένα ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας και τρεις θεραπείες εγκεκριμένες ή υπό έγκριση για διαφορετικούς τύπους καρδιακής ανεπάρκειας, η Bayer επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, που καλύπτουν ευρύ φάσμα ασθενών. Παράλληλα, η εταιρεία ερευνά μία νέα γονιδιακή θεραπεία, για την αντιμετώπιση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, με μία μόνο δόση. Η θεραπεία αυτή αναπτύσσεται από την εταιρεία AskBio Inc, μία εταιρεία ανάπτυξης γονιδιακών θεραπειών, που ανήκει εξ’ολοκλήρου στον όμιλο της Bayer AG.

«Η καρδιακή ανεπάρκεια συνεχίζει να αποτελεί μια μεγάλη παγκόσμια πρόκληση. Στην Bayer, τα εγκεκριμένα και τα υπό αξιολόγηση φάρμακά μας, σε συνδυασμό με την έρευνα στη γονιδιακή θεραπεία, αντανακλούν τη δέσμευσή μας να βελτιώνουμε τα κλινικά αποτελέσματα, μειώνοντας νοσηλείες και θανάτους και ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών», δήλωσε ο κ. Θανάσης Κώτσανης, ιατρός καρδιολόγος και Medical Director Greece & Cyprus & Southern Mediterranean & Black Sea (SMBS) Cluster Medical Director.

Με αυτό το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο, η Bayer επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πρωτοπόρου στην Καρδιολογία, θέτοντας τις βάσεις για το μέλλον της φροντίδας ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.