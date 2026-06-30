Η Servier Hellas, μέλος του ευρωπαϊκού φαρμακευτικού ομίλου Servier, πραγματοποίησε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, εκδήλωση αφιερωμένη στη μακρόχρονη παρουσία της στην Ελλάδα και στη διαχρονική της συμβολή στην προώθηση της θεραπευτικής καινοτομίας, ως προτεραιότητα για ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα υγείας, προς όφελος των πολιτών-ασθενών.

Με σχεδόν 50 χρόνια δραστηριότητας στη χώρα, η Servier Hellas συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, μεταφέροντας τεχνογνωσία και βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στο εθνικό σύστημα υγείας. Με έμφαση στην καρδιολογία, καθώς και με συνεχή πρόοδο στην ογκολογία και την αιματολογία, η εταιρεία αναπτύσσει και υποστηρίζει πρωτοβουλίες οι οποίες συνδέουν την επιστημονική πρόοδο με την καθημερινή εμπειρία των ασθενών, μετατρέποντας την καινοτομία σε φροντίδα και την έρευνα σε ισότιμη πρόσβαση στην υγεία. Παράλληλα, ενισχύει τη συνεργασία με την Πολιτεία, την επιστημονική κοινότητα, τις οργανώσεις ασθενών και τους φορείς του οικοσυστήματος υγείας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκ μέρους της κυβέρνησης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, θεσμικών φορέων, οργανώσεων ασθενών, εκπρόσωποι του Τύπου και του ευρύτερου οικοσυστήματος υγείας.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό της Πρέσβειρας της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, η οποία δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η υγεία είναι ένας τομέας όπου η συνεργασία Γαλλίας και Ελλάδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, συνδέοντας την οικονομία, την επιστήμη, την καινοτομία και την ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα. Σε ένα περιβάλλον κοινών προκλήσεων για τα συστήματα υγείας, η επένδυση στη φαρμακευτική έρευνα και την καινοτομία αποτελεί αναγκαιότητα. Η Servier, ως Όμιλος που διοικείται από Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα και κατευθύνει τους πόρους της στην έρευνα και τη θεραπευτική πρόοδο, αποτελεί έναν σημαντικό εταίρο σε αυτή την κοινή προσπάθεια, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διμερή σχέση Γαλλίας και Ελλάδας, ειδικά στο οικοσύστημα της υγείας».

Τιμώντας την εκδήλωση με την παρουσία της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα Ειρήνη Αγαπηδάκη απηύθυνε χαιρετισμό, δηλώνοντας: «Η μετάβαση από τη θεραπεία στην πρόληψη και η ισότιμη πρόσβαση στην καινοτομία αποτελούν κεντρικές προτεραιότητες της πολιτικής μας για τη δημόσια υγεία. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους, όπως η Servier Hellas, και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόληψη, την προσήλωση στη θεραπεία και την υποστήριξη των ασθενών, μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία για τον πολίτη».

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής της Servier Ελλάδας & Κύπρου, Estève Speranza, παρουσίασε τη διαδρομή της Servier στην Ελλάδα, τη συμβολή της εταιρείας στο εθνικό οικοσύστημα υγείας και τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στους ασθενείς, όχι μόνο μέσα από καινοτόμες θεραπείες, αλλά και μέσα από πρωτοβουλίες οι οποίες ενσωματώνουν τη φωνή τους και απαντούν στις πραγματικές τους ανάγκες. Όπως δήλωσε: «Στη Servier πιστεύουμε ότι η καινοτομία αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν μεταφράζεται σε καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής για τους ασθενείς. Καθώς πλησιάζουμε τα 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επένδυση στην επιστημονική έρευνα, την πρόληψη, την έγκαιρη πρόσβαση και τις συνεργασίες που συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο και πραγματικά ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας».

Ακολούθησε συζήτηση πάνελ, την οποία συντόνισε η κα. Βάσια Καπαρού, HR & Communication Manager της Servier Hellas. Στο πάνελ συμμετείχαν ο κ. Κώστας Αθανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας & HTA στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο κ. Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ και η κα. Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της Ολιστικής Προσέγγισης της Υγείας, η οποία εστιάζει στον Άνθρωπο-Ασθενή, με την Εγγραματοσύνη Υγείας, την Προσήλωση στην Αγωγή, την Πρόληψη και την Έγκαιρη και την Ισότιμη Πρόσβαση στις Καινοτόμες Θεραπείες να κυριαρχούν στη συζήτηση, όντας ψηλά στην agenda του δημόσιου διαλόγου για την υγεία. Η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο, προσωποκεντρικό μοντέλο φροντίδας και σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα επιβραβεύει το Προλαμβάνειν από το Θεραπεύειν συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στο πάνελ. Οι ομιλητές, τέλος, υπογράμμισαν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών-ασθενών στις αποφάσεις που τους αφορούν, αλλά και την ανάγκη σταθερού σχεδιασμού και συνεργασιών από την Πολιτεία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες της Servier Hellas — είτε αναπτυγμένες είτε υποστηριζόμενες από την εταιρεία — οι οποίες αναδεικνύουν τον ρόλο των φαρμακευτικών εταιρειών ως υπεύθυνων εταίρων του συστήματος υγείας, συμβάλλοντας με πρακτικές λύσεις εκεί όπου οι ανάγκες των ασθενών είναι άμεσες.

Μεταξύ αυτών:

H Πανελλήνια Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για τις Καρδιαγγειακές & Φλεβικές Παθήσεις του Συλλόγου Πεταλούδα «Φροντίζουμε την καρδιά, στηρίζουμε τα βήματά σας» , με την ευγενική υποστήριξη της Servier Hellas

H ξεχωριστή πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης της Servier Hellas για τη σημασία της πρόληψης, μέσω μίας ταινίας και ενός βιβλίου, με τίτλο «Μια γεύση από ζωή»

Η Χάρτα Προσήλωσης στην Αγωγή, μία συμμαχία για τη βελτίωση της προσήλωσης των ασθενών στη θεραπευτική αγωγή

Η Νέα, Ανανεωμένη Εκπαιδευτική Πλατφόρμα της Servier Hellas akolouthotinagogi.gr για Ασθενείς με Χρόνια Νοσήματα

Το πρόγραμμα MyComeback@Work, μία πρωτοβουλία της Servier Hellas με επίκεντρο τον ογκολογικό ασθενή για την επιστροφή στην εργασία

Μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι η καινοτομία αποκτά πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε ισότιμη πρόσβαση, υποστήριξη, φροντίδα και καλύτερη ποιότητα ζωής. Για τη Servier Hellas, το “Moved by You: From Innovation to Care” αποτυπώνει μια σταθερή δέσμευση: τη δέσμευση στη θεραπευτική πρόοδο, ώστε να υπηρετούνται οι ανάγκες των ασθενών.