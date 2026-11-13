Η Αθήνα γίνεται για τρεις ημέρες το επίκεντρο της καρδιολογικής επιστήμης. Από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, το Grand Hyatt Athens φιλοξενεί το Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας, που διοργανώνει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος με την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ). Περίπου 2.500 καρδιολόγοι και επαγγελματίες υγείας από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό θα συναντηθούν σε επτά αίθουσες, σε μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως το σημαντικότερο επιστημονικό γεγονός στον χώρο της καρδιολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το συνέδριο δεν είναι απλώς μια σειρά διαλέξεων. Είναι ένα πεδίο ανταλλαγής γνώσης, κλινικής εμπειρίας και καινοτομίας, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στρογγυλά τραπέζια, επιστημονικές αντιπαραθέσεις, ειδικές συνεδρίες, κλινικά σεμινάρια και πρακτικά εργαστήρια. Στόχος είναι η σύνδεση της επιστημονικής τεκμηρίωσης με την καθημερινή κλινική πράξη — μια γέφυρα ανάμεσα στην έρευνα και στον ασθενή.

Οι θεματικοί άξονες: Από τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα στην τεχνητή νοημοσύνη

Το επιστημονικό πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης καρδιολογίας, με έμφαση στις πιο κρίσιμες εξελίξεις:

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα και καρδιακή ανεπάρκεια βρίσκονται στο επίκεντρο, με συνεδρίες για τη διαγνωστική και προγνωστική αξιολόγηση, τη σημασία των δεικτών πέρα από το κλάσμα εξώθησης και τις θεραπευτικές επιλογές σε προχωρημένα στάδια. Εξειδικευμένες συζητήσεις θα αφορούν την πνευμονική υπέρταση, την καρδιογενή καταπληξία, την ενδοκαρδίτιδα, τις συγγενείς καρδιοπάθειες και τις καρδιαγγειακές επιπλοκές συνοδών νοσημάτων.

Επεμβατική καρδιολογία και δομικές καρδιοπάθειες: Οι σύγχρονες επεμβάσεις στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, η διακαθετηριακή αντιμετώπιση παθήσεων της μιτροειδούς και της τριγλώχινας, καθώς και η αξιολόγηση της πρόγνωσης μετά από TAVI αποτελούν βασικούς πυλώνες. Έμφαση δίνεται στις σύνθετες και υψηλού κινδύνου αγγειοπλαστικές, στις χρόνιες ολικές αποφράξεις, στη στεφανιαία μικροκυκλοφορία και στη μείωση της έκθεσης στην ακτινοβολία. Η Καρδιοχειρουργική συμμετέχει ενεργά, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας για την επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής.

Καρδιακή απεικόνιση: Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς (CMR) , η αξονική τομογραφία και η μη επεμβατική διερεύνηση της ισχαιμίας και της στεφανιαίας εφεδρείας αποτελούν αντικείμενο εξειδικευμένων συνεδριών. Το Mini CMR Course και τα πρακτικά εργαστήρια στοχεύουν στην εξοικείωση των καρδιολόγων με τις νεότερες μεθόδους.

Αρρυθμίες και πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου: Οι εξελίξεις στην ηλεκτροφυσιολογία, τη βηματοδότηση και την κατάλυση βρίσκονται στο προσκήνιο, με ιδιαίτερη έμφαση στις αρρυθμίες σε νέους ανθρώπους, στους διαγνωστικούς αλγορίθμους και στην αξιολόγηση των ηλεκτροκαρδιογραφικών παραλλαγών στους αθλητές — ένα πεδίο κρίσιμο για την έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων.

Τεχνητή νοημοσύνη και ιατρική ακριβείας: Η ψηφιακή μετάβαση της ιατρικής δημιουργεί νέες προοπτικές. Το συνέδριο αφιερώνει σημαντικό χώρο στην AI, με έμφαση στην πρόβλεψη του καρδιαγγειακού κινδύνου κατά την άσκηση, και σε εκπαιδευτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η εξατομικευμένη θεραπεία έχει ήδη ενσωματωθεί στην πράξη ή παραμένει, σε ορισμένους τομείς, μια επιστημονική προοπτική.

Η διεπιστημονική διάσταση: Καρδιο-ογκολογία και πνευμονολογία

Ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς είναι η καρδιο-ογκολογία. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρία της ΕΚΕ με την Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων, καθώς και με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Το ίδιο πνεύμα διέπει τις κοινές συνεδρίες με διεθνείς εταίρους, όπως το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (ACC) και το European Heart Journal της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Πρόληψη, άσκηση, αποκατάσταση: Η καρδιολογία πέρα από τη νόσο

Η σύγχρονη καρδιολογία δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση της νόσου. Το συνέδριο καλύπτει την πρόληψη, την αποκατάσταση και τη μακροχρόνια παρακολούθηση: την αρτηριακή υπέρταση σε ειδικές καταστάσεις, την παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο, την άσκηση σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και την καρδιακή αποκατάσταση. Ειδική συνεδρία είναι αφιερωμένη στην καρδιακή αποκατάσταση —από τις κατευθυντήριες οδηγίες έως την καθημερινή πράξη— ενώ το 5ο Σχολείο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης ενισχύει την εκπαιδευτική διάσταση.

Νοσηλευτική και νέοι επιστήμονες: Το μέλλον της φροντίδας

Η νοσηλευτική επιστήμη έχει αναπόσπαστο ρόλο. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί το 31ο Νοσηλευτικό Συνέδριο Καρδιολογίας, με παράλληλο πρόγραμμα επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις για τη διακοπή του καπνίσματος και ειδικές δραστηριότητες για νέους επιστήμονες και ειδικευόμενους, όπως το Grand Quiz με θεματολογία από τις εξετάσεις ειδικότητας. Η παρουσίαση ερευνητικών εργασιών και οι καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις ενισχύουν τον χαρακτήρα του συνεδρίου ως πεδίου παραγωγής νέας γνώσης.

Η τιμητική διάλεξη στη μνήμη του Παύλου Τούτουζα

Ξεχωριστή θέση έχει η Ειδική Τιμητική Διάλεξη στη μνήμη του αείμνηστου Καθηγητή Καρδιολογίας Παύλου Τούτουζα, διατελέσαντος Προέδρου της ΕΚΕ. Τη διάλεξη θα δώσει η Πρόεδρος του ACC, κα Roxana Mehran, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 13.00, με αφορμή τα πέντε χρόνια από τον θάνατό του.

Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 19.00 στην αίθουσα ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ του Grand Hyatt Athens, παρουσία της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και του ACC.

Γιατί έχει σημασία αυτό το συνέδριο

Σε μια εποχή που η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως —με περισσότερους από 20 εκατομμύρια θανάτους ετησίως— η ανταλλαγή γνώσης και η υιοθέτηση τεκμηριωμένων πρακτικών είναι ζωτικής σημασίας. Το Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας δεν είναι απλώς μια επιστημονική συνάντηση· είναι ένα συλλογικό βήμα προς μια καλύτερη, πιο εξατομικευμένη και πιο ανθρωποκεντρική καρδιολογική φροντίδα. Και η Αθήνα, ως οικοδεσπότης, βρίσκεται στο κέντρο αυτής της προσπάθειας.