Σε λίγες εβδομάδες το myHealth app θα αποκτήσει έναν ψηφιακό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα από απλές φωνητικές εντολές, οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν φάρμακα, να στέλνουν εξετάσεις στον γιατρό ή να κλείνουν ραντεβού.

Για μια «ψηφιακή επανάσταση» στην Υγεία μιλάει το Υπουργείο Υγείας καθώς ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΕΗΦΥ) θα ολοκληρωθεί στα τέλη της φετινής χρονιάς.

Από 1η Οκτωβρίου θα μπορούν να κλείνονται μέσω του myHealth app όλα τα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, αυτό σημαίνει ότι θα προστεθούν περίπου 7 εκατομμύρια ραντεβού στη βάση δεδομένων, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο αναμονής.

«Με την εφαρμογή ο μέσος χρόνος αναμονής έχει ήδη μειωθεί από τους τρεις μήνες στις τρεις ημέρες», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι πλέον το κλείσιμο ραντεβού «δεν θα απασχολήσει ξανά κανέναν Έλληνα».

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η καινοτομία αυτή θα διευκολύνει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους. «Δεν θα χρειάζεται να ξέρεις τίποτα. Θα του μιλάς και θα κάνει την εντολή».

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε την πρόοδο του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών, αλλά και την εφαρμογή των Ψηφιακών Ογκολογικών Συμβουλίων, που ξεκίνησαν πιλοτικά στο Θεαγένειο και πλέον επεκτείνονται σε όλα τα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.

Με το νέο σύστημα, οι ογκολόγοι της περιφέρειας θα μπορούν να συνεργάζονται εξ αποστάσεως με ειδικούς από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας στον ασθενή τη δυνατότητα να λάβει καλύτερη και πιο εξατομικευμένη θεραπεία χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψει.

«Μιλάμε για επανάσταση», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει τέτοιο ψηφιακό μοντέλο στην ογκολογική φροντίδα.