Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί 5.000 μόνιμες προσλήψεις και 3.000 επικουρικές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για 1.696 μόνιμες θέσεις του προγραμματισμού 2025, ενώ αναμένεται η προκήρυξη 850 θέσεων ιατρικού προσωπικού τις πρώτες ημέρες του Απριλίου. Για την κάλυψη νησιωτικών και τουριστικών περιοχών, δίνονται στοχευμένα κίνητρα.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους λέγοντας ότι «για το 2026 αντιστοιχούν 5.000 μόνιμες προσλήψεις και 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού». Παράλληλα, σημείωσε ότι πριν από λίγες ημέρες έκλεισε η πλατφόρμα για 1.696 θέσεις μόνιμου προσωπικού που αφορούν τον προγραμματισμό του 2025, ενώ έκλεισε και η πλατφόρμα για επικουρικό προσωπικό στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Σε ό,τι αφορά τις 850 θέσεις ιατρικού προσωπικού, ανέφερε ότι ολοκληρώνονται οι τελευταίες διαδικασίες και ότι η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί τις πρώτες ημέρες του Απριλίου, καλύπτοντας ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο την Αττική.

Ο κ. Θεμιστοκλέους έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ταχύτητα των διαδικασιών, σημειώνοντας ότι μετά τις αλλαγές που έγιναν στο νομοθετικό πλαίσιο τα τελευταία δύο χρόνια, η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού γίνεται πλέον με τον ταχύτερο τρόπο που έχει υπάρξει ποτέ. Όπως εξήγησε, ο μέσος χρόνος από την προκήρυξη έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι 4 μήνες, ενώ σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η κάλυψη θέσης αναισθησιολόγου, μπορεί να φτάσει ακόμη και στους 2 μήνες.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι κάθε χρόνο, την περίοδο αυτή γίνεται ειδικός σχεδιασμός για τουριστικούς προορισμούς, νησιά και περιοχές που επιβαρύνονται σημαντικά τους καλοκαιρινούς μήνες και παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό. Όπως ανέφερε, «η περσινή χρονιά ήταν καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη, καθώς δόθηκαν στοχευμένα κίνητρα, προκηρύχθηκαν αρκετές μόνιμες θέσεις και έγιναν μετακινήσεις προσωπικού από άλλες περιοχές της χώρας».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι κάθε μετακίνηση γιατρού συνοδεύεται από επιπλέον οικονομική ενίσχυση, πέραν του μισθού. Αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή της δωρεάς του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, η οποία προβλέπει επιπλέον ενίσχυση 1.500 ευρώ καθαρά τον μήνα, πέραν του μισθού, για τους γιατρούς που θα υπηρετήσουν σε 47 μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων. Όπως εξήγησε, το μέτρο αφορά 80 γιατρούς, ενώ η συνολική ενίσχυση για έναν γιατρό που θα παραμείνει και τα 7 χρόνια φτάνει τις 126.000 ευρώ καθαρά.