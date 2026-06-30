Με σταθερή προτεραιότητα την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, η Παιδιατρική Κλινική του ΥΓΕΙΑ προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα προληπτικού ιατρικού ελέγχου για παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών, σε προνομιακές τιμές, με στόχο την ασφαλή συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες.

Η άθληση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος πριν από την έναρξη της αθλητικής δραστηριότητας συμβάλλει στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση της υγείας τους και στην ασφαλή συμμετοχή τους σε κάθε μορφή άθλησης.

Τα διαθέσιμα πακέτα περιλαμβάνουν:

FIT TO PLAY FOR KIDS – 60€

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα

• Καρδιολογική εξέταση

• Έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς – CU)

FIT TO PLAY FOR KIDS GO – 80€

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα

• Καρδιολογική εξέταση

• Έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς – CU)

• Οφθαλμολογική εξέταση παίδων

FIT TO SWIM FOR KIDS – 70€

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα

• Καρδιολογική εξέταση

• Δερματολογική εξέταση

• Έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς – CU)

FIT TO SWIM FOR KIDS GO – 100€

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα

• Καρδιολογική εξέταση

• Δερματολογική εξέταση

• Έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς – CU)

• Οφθαλμολογική εξέταση παίδων

Σε όλα τα πακέτα περιλαμβάνεται η χορήγηση βεβαίωσης άθλησης.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.

Πληροφορίες & Ραντεβού: 210 6869565

Ισχύς προσφοράς: έως 31/10/2026

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.hygeia.gr/fit-to-play-kids/#paketa

Η Παιδιατρική Κλινική του ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη και στη φροντίδα της παιδικής υγείας, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την ασφαλή άθληση και τη σωστή ανάπτυξη κάθε παιδιού.