Το κρίσιμο ζήτημα του Claw back και τα σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει ο κλάδος συζητήθηκαν στη πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ του ΙΣΑ ,στην οποία παρίστατο εκπρόσωποι των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και των εργαστηριακών ιατρών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε η ασφυκτική οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα διαγνωστικά εργαστήρια, εξαιτίας της συσσώρευσης υποχρεώσεων από τα προηγούμενα έτη, σε συνδυασμό με τις νέες οφειλές.

Όπως επισημάνθηκε, το clawback του 2023, τα χρέη παρελθόντων ετών αλλά και η προείσπραξη του 2026 δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, καθώς οι επιβαρύνσεις «πέφτουν» η μία πάνω στην άλλη, αφήνοντας τους ιατρούς χωρίς ουσιαστικό εισόδημα .

Ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης και το ΔΣ του ΙΣΑ, εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους, στα δίκαια αιτήματα των εργαστηριακών γιατρών, για τα οποία ο ΙΣΑ έχει κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις ενώ παράλληλα έχει εξαντλήσει και τα ένδικα μέσα.

Όπως επισημάνθηκε ο ΙΣΑ έχει αιτηθεί συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος τα κρίσιμα ζητήματα και να αναζητηθούν άμεσες λύσεις. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί σχετική συνάντηση.

Τονίστηκε ότι περαιτέρω καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε δυναμικές κινητοποιήσεις από την πλευρά των ιατρών.

Παράλληλα, το ΔΣ του ΙΣΑ διευκρίνισε ότι είναι δίκαιο αίτημα οι εργαστηριακοί ιατροί να έχουν τη δυνατότητα λήψης αμοιβής εκτός της εργαστηριακής εξέτασης και ξεχωριστά για την γνωμάτευση και αιμοληψία.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Οι εργαστηριακοί ιατροί βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με οικονομική ασφυξία, που απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των ιατρείων τους. Δεν είναι δυνατόν να καλούνται να λειτουργούν υπό καθεστώς συνεχών επιβαρύνσεων, με συσσωρευμένα χρέη και προεισπράξεις που εξανεμίζουν το εισόδημά τους. Παρά το γεγονός ότι έγιναν κάποιες παρεμβάσεις από το Υπουργείο Υγείας που οδήγησαν σε μερική μείωση του clawback, το ύψος του παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και μη διαχειρίσιμο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Ζητάμε την άμεση σύγκληση συνάντησης με το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα δίκαιο και βιώσιμο πλαίσιο για τους εργαστηριακούς ιατρούς. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συνέπειες για το σύστημα υγείας και την εξυπηρέτηση των πολιτών θα είναι σοβαρές».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπροσωπώντας τους εργαστηριακούς ιατρούς οι κ.κ. Θ. Χατζηπαναγιώτου Πρόεδρος ΠΟΣΙΠΥ, Ι. Κλεινάκης Πρόεδρος ΠΕΕΒΙ, Ρ. Γεωργακοπούλου Πρόεδρος ΣΙΔΕΙΔΙΚΑ.