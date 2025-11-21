Τομή στον κλάδο της Παιδοδοντιατρικής φιλοδοξεί να αποτελέσει το διήμερο επιστημονικό συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδοδοντιατρικής στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus στην Αθήνα, στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2025.

Στην εν λόγω ξεχωριστή διήμερη εκδήλωση με την επωνυμία “Athens MIH Symposium, 23-24 Νοεμβρίου 2025”, 26 εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη, θα συγκεντρωθούν για να επικαιροποιήσουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να συντάξουν οδηγίες για την έγκαιρη διάγνωση, την εξατομικευμένη εφαρμογή πρόληψης και θεραπευτικής προσέγγισης των προσβεβλημένων δοντιών.

Το κλειστό συμπόσιο αναμένεται να βάλει ξεχωριστή πινελιά στο κάδρο Παιδοδοντιατρικής με επίκεντρο την υπενασβεστίωση των μόνιμων πρώτων γομφίων (MIH), μια κλινική οντότητα που επηρεάζει όλο και περισσότερα παιδιά στην Ευρώπη και χρήζει στοχευμένης ερευνητικής και θεραπευτικής προσέγγισης.

Σημειώνεται ότι η κλινική οντότητα της υπενασβεστίωσης των πρώτων μόνιμων γομφίων η/και τομέων (Molar Incisor Hypomineralisation, MIH) έχει προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής (EAPD) ήδη από το 2009 και έκτοτε έχουν δημοσιευθεί οδηγίες και συστάσεις της Ακαδημίας σχετικά με την αντιμετώπιση του κλινικού αυτού προβλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδοδοντιατρικής αποτελεί τον επιστημονικό οργανισμό όπου συμμετέχουν οδοντίατροι και παιδοδοντίατροι με πρωταρχικό μέλημα την βελτίωση και διατήρηση της στοματικής υγείας των παιδιών καθώς και την ευημερία τους.

Όπως υπογραμμίζει η Δρ. Σωτηρία Γκιζάνη, Καθηγήτρια Παιδοδοντιατρικής του ΕΚΠΑ και εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής: «H υπενασβεστίωση γομφίων–τομέων (MIH) είναι μια διαταραχή της αδαμαντίνης του δοντιού, πολυπαραγοντικής αιτιολογίας και επηρεάζει κυρίως τους μόνιμους πρώτους γομφίους και συχνά τους μόνιμους τομείς. Κλινικά εμφανίζεται με αδιαφανείς λευκές, κίτρινες ή καφέ κηλίδες, αυξημένη ευαισθησία σε θερμικά ερεθίσματα ή/και πόνο ακόμα και στο βούρτσισμα των δοντιών, προδιάθεση για τερηδόνα και αισθητικά προβλήματα κυρίως στα πρόσθια δόντια. Επιπλέον τα παιδιά αυτά χρειάζονται απαιτητικές, σύνθετες θεραπείες και συχνούς επανελέγχους, συμβάλλοντας στη δημιουργία του οδοντιατρικού φόβου στα παιδιά αυτά.».

Ακολούθως η κα Γκιζάνη προσθέτει: «Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ποιότητα ζωής των παιδιών και οικογενειών τους βάλλεται σημαντικά από το ΜΙΗ και ότι τα τελευταία 5 έτη έχουν δημοσιευθεί περισσότερα από 50% των συνολικού αριθμού αντίστοιχων εργασιών, οδήγησε την Ακαδημία να διοργανώσει το Athens MIH Symposium, 23-24 Νοεμβρίου 2025, όπου θα συγκεντρωθούν 26 εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη, για να επικαιροποιήσουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να συντάξουν οδηγίες για την έγκαιρη διάγνωση, την εξατομικευμένη εφαρμογή πρόληψης και θεραπευτικής προσέγγισης των προσβεβλημένων δοντιών.».

Καταλήγοντας η εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής επισημαίνει: «Ο απώτερος στόχος είναι να γίνει η διάγνωση των παιδιών με ΜΙΗ έγκαιρα ούτως ώστε να διατηρηθούν τα δόντια υγιή, να εδραιωθούν οι σωστές συνήθειες στοματικής υγιεινής, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ευαισθησίας στα δόντια και κατ’ επέκταση να μειωθεί ο οδοντιατρικός φόβος και άγχος του παιδιού, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του παιδιού και της οικογένειας του».