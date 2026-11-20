Η καθημερινή περιποίηση αποτελεί βασικό πυλώνα στην αντιμετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας, ιδιαίτερα σε βρέφη, παιδιά και εφήβους όπου ο δερματικός φραγμός και τα αναπτυξιακά παράθυρα εμφανίζουν αυξημένη ευπάθεια. Τα κύρια σημεία της δορυφορικής διάλεξης της Παρασκευής Ξεπαπαδάκη, υπό την προεδρία του Γεωργίου Π. Χρούσου, στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων στα Ιωάννινα.

Οι σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις στην καθημερινή φροντίδα του ατοπικού δέρματος βρέθηκαν στο επίκεντρο της δορυφορικής διάλεξης με ομιλήτρια την Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Αλλεργιολογίας, MD, PhD, της Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας της Β΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Παρασκευή Ξεπαπαδάκη, με θέμα «Ατοπική Δερματίτιδα: Από τον Δερματικό Φραγμό στην Ολιστική Φροντίδα – Η Σημασία της Ασφάλειας των Συστατικών και των Εκθέσεων», υπό την προεδρία του Γεωργίου Π. Χρούσου, Καθηγητή Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Επικεφαλής του Τομέα Εφηβικής Υγείας της UNESCO. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της InterMed, στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (13–15 Νοεμβρίου 2026, Ιωάννινα).

Η σημασία της ασφάλειας των συστατικών στην ατοπική δερματίτιδα

Όπως επισήμανε η Καθηγήτρια Παρασκευή Ξεπαπαδάκη, η εφηβική, η παιδική και η βρεφική ηλικία αποτελούν περιόδους αυξημένης βιολογικής ευπάθειας, λόγω των κρίσιμων αναπτυξιακών παραθύρων και της ευπάθειας του δερματικού φραγμού. Υπογράμμισε πως η καθημερινή περιποίηση αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την αντιμετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας. Στις βασικές συστάσεις περιλαμβάνονται:

Σύντομο, χλιαρό μπάνιο , χωρίς σφουγγάρι, και απαλό, ταμποναριστό στέγνωμα.

Επιλογή ήπιων καθαριστικών , χωρίς SLS και συνθετικά αρώματα, για την προστασία του επιδερμιδικού φραγμού.

Άμεση εφαρμογή ενυδατικού προϊόντος μετά το μπάνιο, με συνδυασμό υγροσκοπικών, αποφρακτικών και μαλακτικών παραγόντων, ανάλογα με την εποχή και τη βαρύτητα της νόσου.

Η κυρία Ξεπαπαδάκη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ενδοκρινικούς διαταράκτες, δηλαδή σε χημικές ουσίες που ενδέχεται να περιέχονται σε προϊόντα περιποίησης και δυνητικά παρεμβαίνουν στη φυσιολογική ορμονική σηματοδότηση και στην παιδική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε η σημασία του μινιμαλισμού στη σύνθεση, με περιορισμό των περιττών προσθέτων και αποφυγή συστατικών που εγείρουν προβληματισμό ως προς την ασφάλειά τους — μια προσέγγιση που βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας ανάπτυξης της σειράς euderma DERMATOPIA της InterMed, με έμφαση στην ασφάλεια και την ανεκτικότητα του ατοπικού δέρματος.

Επιστημονική προσέγγιση στην καθημερινή φροντίδα

Η ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος, που χαρακτηρίζεται από έντονη ξηρότητα, κνησμό και διαταραχή του επιδερμιδικού φραγμού. Εμφανίζεται συχνότερα κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία, μπορεί όμως να επιμένει ή να εκδηλωθεί και στην ενήλικη ζωή, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής.

Η φιλοσοφία της euderma DERMATOPIA, μιας ολοκληρωμένης πρότασης εξειδικευμένης δερμοκαλλυντικής φροντίδας κατάλληλης για όλες τις ηλικίες, από τη γέννηση, βασίζεται σε τρεις βασικές ανάγκες του ατοπικού δέρματος: ήπιο καθαρισμό, εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του προστατευτικού δερματικού φραγμού. Οι συνθέσεις της σειράς συνδυάζουν κολλοειδή βρώμη, τα απαραίτητα λιπαρά οξέα Ω3 και Ω6, φυτικά εκχυλίσματα και δερμοπροστατευτικές βιταμίνες, με στόχο τη διατήρηση της υγρασίας, τον περιορισμό της ξηρότητας και την ανακούφιση της ευαίσθητης επιδερμίδας.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της κολλοειδούς βρώμης: γνωστή για τις μαλακτικές και δερμοπροστατευτικές της ιδιότητες, ενυδατώνει και αποκαθιστά τον δερματικό φραγμό, μειώνοντας την ξηρότητα και την ευαισθησία του δέρματος, ενώ παράλληλα καταπραΰνει τον κνησμό, προσφέροντας ανακούφιση από ένα από τα βασικότερα συμπτώματα της ατοπικής δερματίτιδας.