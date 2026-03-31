Δύο νέα πρωτοποριακά προϊόντα αντιγήρανσης της σειράς AGE ACTIVE, παρουσιάζει η σειρά The Skin Pharmacist της InterMed, αξιοποιώντας τη δύναμη του bakuchiol -του φυσικού, ήπιου και αποτελεσματικού εναλλακτικού της ρετινόλης.

Το bakuchiol προσφέρει τα οφέλη της ρετινόλης χωρίς ερεθισμούς, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για ευαίσθητες επιδερμίδες, ακόμη και για δέρματα με έκζεμα, ψωρίαση ή δερματίτιδα.

Κύρια οφέλη του Bakuchiol

Μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων

Βελτίωση ανομοιόμορφου τόνου & καφέ κηλίδων

Καταπραϋντική δράση και αντιμετώπιση ακμής

Τόνωση παραγωγής κολλαγόνου

Υψηλή ανεκτικότητα χωρίς ξηρότητα ή ερεθισμούς

Χάρη στην υψηλή του ανεκτικότητα και τη μη φωτοευαισθητοποιό δράση, το bakuchiol μπορεί να εφαρμόζεται πρωί και βράδυ -αντίθετα από τη ρετινόλη που χρησιμοποιείται συνήθως στη βραδινή ρουτίνα, καθώς μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία της επιδερμίδας στην UV ακτινοβολία.

Η χρήση του νέου ορού και της κρέμας προσώπου Bakuchiol Age Active από τη The Skin Pharmacist οδήγησε σε:

Ορατή μείωση των ρυτίδων σε 1 μήνα *

Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρυτιδική δράση νωρίτερα από τα ρετινοειδή**

To 70% παρατήρησε βελτίωση των κηλίδων

22% περισσότερη ενυδάτωση

BAKUCHIOL SERUM | AGE ACTIVE

Η σύνθεση του νέου ορού συνδυάζει:

Bakuchiol: Mειώνει τα σημάδια γήρανσης και βελτιώνει τον τόνο μέσω ενίσχυσης της παραγωγής κολλαγόνου, ενώ προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία χωρίς ερεθισμούς.

Νιασιναμίδη (B3): Mειώνει πόρους, βελτιώνει το ανομοιόμορφο χρώμα, απαλύνει λεπτές γραμμές, καταπραΰνει ερυθρότητες και ενισχύει την ενυδάτωση.

Υαλουρονικό Νάτριο: Αναπληρώνει άμεσα την υγρασία, χαρίζοντας ορατά πιο λείο, απαλό και ελαστικό δέρμα.

Βιταμίνη C: Iσχυρή αντιοξειδωτική και φωτοπροστατευτική δράση, προσφέροντας λάμψη και ομοιόμορφο τόνο.

BAKUCHIOL FACE CREAM | AGE ACTIVE

Η σύνθεση της κρέμας προσώπου συνδυάζει:

Bakuchiol: Mειώνει τα σημάδια γήρανσης και βελτιώνει τον τόνο μέσω ενίσχυσης της παραγωγής κολλαγόνου, ενώ προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία χωρίς ερεθισμούς.

Υαλουρονικό Νάτριο: Αναπληρώνει άμεσα την υγρασία, χαρίζοντας ορατά πιο λείο, απαλό και ελαστικό δέρμα.

Πανθενόλη: Ενυδατική, μαλακτική και καταπραϋντική δράση, με ενίσχυση του δερματικού φραγμού έναντι ερεθισμών.

Οξέα Φρούτων (AHA): Απολεπιστική και αντιοξειδωτική δράση, απομακρύνουν νεκρά κύτταρα και συμβάλλουν στη μείωση ατελειών, πανάδων και σημαδιών γήρανσης.

*Κλινική μελέτη 28 & 56 ημερών σε 20 εθελοντές.

**Συγκριτική κλινική μελέτη 56 ημερών (split-face) σε 20 εθελοντές, σε σύγκριση με προϊόν που περιέχει Hydroxypinacolone Retinoate.

