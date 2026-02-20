Η BAT Hellas διακρίθηκε με έξι σημαντικά βραβεία στα Event Awards 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δέσμευσή της στη δημιουργία εμπειριών που συνδυάζουν την καινοτομία, την αισθητική και τη θετική συνεισφορά στον αστικό πολιτισμό.

Η εταιρεία απέσπασε τέσσερα χρυσά βραβεία στις κατηγορίες FMCG – Consumer Goods, Best Use of Media & PR, Best Use of Event Tools, Livestreaming & VR Technology και Best Use of Mobile & Gamification, ένα ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Best Use of Sustainable/Green Initiatives και ένα χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Best Use of Sponsorships. Οι διακρίσεις αφορούν δύο πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς και δημιουργούς της πόλης: το «Athens glo up like a Pro», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, και το «glo up the city», που πραγματοποιήθηκε σε συνέργεια με τον κορυφαίο θεσμό Athens Digital Arts Festival και τον καλλιτέχνη Νικόλαο ΑΩ.

Το “Athens glo up like a Pro” μια στρατηγική συνεργασία με το Athens City Festival αποτέλεσε μια σειρά εμβληματικών εκδηλώσεων σε επτά γειτονιές της Αθήνας, συνδέοντας τη μουσική και την καλλιτεχνική έκφραση με την εμπειρία του κοινού. Μέσα από συνεργασίες με φορείς της πόλης και μουσικούς καλλιτέχνες, η ενέργεια ανέδειξε σύγχρονες τάσεις και ενδυνάμωσε τον παλμό της πρωτεύουσας.

Ιδιαίτερη αναγνώριση με τέσσερα βραβεία έλαβε η πρωτοβουλία «glo up the city», ένα ESG project που έφερε στο κέντρο της Αθήνας μια τοιχογραφία ενός κήπου που ζωντανεύει με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Το έργο αυτό συνέδεσε τη βιωσιμότητα με την τεχνολογία και την τέχνη με την καινοτομία, προτείνοντας έναν νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με τον δημόσιο χώρο μέσω της συμμετοχής του κοινού. Το έργο προέκυψε μέσα από ανοιχτή διαδικασία συμμετοχής, με τους πολίτες να επιλέγουν το τελικό σχέδιο το οποίο αποκαλύφθηκε στην οδό Λέκκα 31 ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της BAT για την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Κύπρο και το Ισραήλ, Νατάσα Γκογκορώση, δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές αντανακλούν τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε εμπειρίες με ουσία και θετικό αντίκτυπο. Επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε με πρωτοπόρους καλλιτέχνες και θεσμούς που μοιράζονται το όραμά μας για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη. Οι δύο πρωτοβουλίες αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία, όταν συνδυάζεται με δημιουργικότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία, μπορεί να δημιουργήσει εμπειρίες που εμπνέουν και διατηρούν τη δυναμική τους στον χρόνο.»

Οι διακρίσεις στα Event Awards 2026 ενισχύουν τη θέση της BAT Hellas ως εταιρείας που συνδυάζει επιχειρηματική αριστεία με κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, αξιοποιώντας την καινοτομία ως μέσο δημιουργίας αξίας για την κοινωνία και τον πολιτισμό.