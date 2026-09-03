Η BAT Hellas, συνεχίζοντας τη στήριξή της στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας, ανακοινώνει το τρίτο κύμα της μεγάλης ενημερωτικής εκστρατείας «Καπνός και Νικοτίνη κάτω των 18; Με την καμία!». Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης και της αποτροπής πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Η εκστρατεία αποτελεί το επόμενο βήμα μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2025, σε συνέχεια της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού, νικοτίνης και αλκοόλ. Από τότε έως σήμερα, η BAT Hellas έχει θέσει σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη στρατηγική που πλαισιώνεται από σειρά δράσεων ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης, με στόχο την καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας υπευθυνότητας γύρω από την προστασία των ανηλίκων και την αποτροπή πρόσβασής τους στα συγκεκριμένα προϊόντα.

Στο πλαίσιο αυτό, η BAT Hellas παρουσίασε το 2025 μια πρωτοποριακή λύση τεχνητής νοημοσύνης για την επαλήθευση της ηλικίας των καταναλωτών, ενώ στη συνέχεια προχώρησε στην πιλοτική εφαρμογή της τεχνολογίας σε 100 σημεία πώλησης, πραγματοποιώντας μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για τον έλεγχο της ανηλικότητας.

Η Κατερίνα Σιπητάνου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της BAT Hellas και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δήλωσε: «Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τη BAT. Για τον λόγο αυτό, στηρίζουμε σταθερά τις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας και επενδύουμε διαχρονικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόληψη, την ενημέρωση και την υπεύθυνη συμπεριφορά. Η νέα φάση της εκστρατείας μας διευρύνει αυτή την προσπάθεια, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας πρόληψης για τη νέα γενιά.»

Η επίσημη παρουσίαση του τρίτου κύματος της εκστρατείας και των νέων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο του Υπουργείου Υγείας (Κτίριο 14), όπου η BAT Hellas συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά.