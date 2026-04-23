Την ανάγκη υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την αποτροπή και την προστασία των νέων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης, ανέδειξε η BAT κατά τη συμμετοχή της στο Delphi Economic Forum 2026.

Στο πλαίσιο του φετινού Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Thibault De Lary De Latour, Head of External Engagement Americas & Europe της BAT, συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης με θέμα «From Policy to Practice: AI, Technology and Minors’ Protection», μαζί με την κα. Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τον κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την κα. Κωνσταντίνα Δημογλίδου, Εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, την κα. Φωτεινή Κουλούρη, Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής στο Υπουργείο Υγείας και τον κ. Χρύση Παντελίδη, Μέλος του Κοινοβουλίου Λευκωσίας. Τη συζήτηση συντόνισε η κα. Μαρία Νικόλτσιου, Δημοσιογράφος του Alpha TV.

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερωτήσεις για την ευθύνη της βιομηχανίας και τον ρόλο των νέων τεχνολογιών, ο κ. Thibault De Lary De Latour ξεκαθάρισε ότι η προστασία των ανηλίκων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και όχι απλώς ζήτημα κανονιστικής συμμόρφωσης. Συμπλήρωσε λέγοντας «Για τη ΒΑΤ, τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και ποτέ σε ανηλίκους. Η αποτροπή της πρόσβασης δεν αποτελεί απλώς ζήτημα κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στη στρατηγική μείωσης της βλάβης. Προς αυτή την κατεύθυνση, επενδύουμε στρατηγικά και εισάγουμε σταδιακά προηγμένες τεχνολογίες επαλήθευσης ηλικίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ελλάδα, όπου ήδη συμμετέχουμε σε εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα, εξοπλίζοντας 100 σημεία πώλησης με συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την επαλήθευση της ηλικίας, προσφέροντας στους εμπόρους λιανικής ένα σύγχρονο εργαλείο πρόληψης».

Από την πλευρά της, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του διαλόγου για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά αποτελεί συνολικό κέρδος για την κοινωνία. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως η Πολιτεία οφείλει να προηγείται των τεχνολογικών εξελίξεων, παρεμβαίνοντας ρυθμιστικά ώστε η Τεχνητή Νοημοσύνη να παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία των πολιτών και όχι ένας παράγοντας που καθοδηγεί την κοινωνική πορεία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη εκπαίδευσης των γονέων για την προστασία των ανηλίκων από εθιστικές συμπεριφορές, ενώ εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η θεσμική παρέμβαση είναι απαραίτητη για τον περιορισμό της παραβατικότητας των νέων. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την κοινή παραδοχή όλων των συμμετεχόντων ότι η πρόληψη και η προστασία των παιδιών αποτελούν μια συλλογική ευθύνη, η οποία απαιτεί τη διαρκή σύμπραξη Πολιτείας, γονέων και επιχειρηματικού κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι η BAT, έχοντας ως στρατηγικό σκοπό τη δημιουργία ενός Καλύτερου Αύριο (A Better Tomorrow) μέσω της οικοδόμησης ενός κόσμου χωρίς καπνό, υποστηρίζει την ανάγκη για αυστηρή επιβολή των απαγορεύσεων πώλησης σε άτομα κάτω των 18 ετών. Στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τεσσάρων πυλώνων για την προστασία των ανηλίκων, το οποίο περιλαμβάνει εθνική έρευνα αντιλήψεων και πεποιθήσεων, εργαλείο επαλήθευσης της ηλικίας μέσω Τεχνολογίας AI, τη μέτρηση δεδομένων στο πεδίο, καθώς και την πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης «Καπνός και Νικοτίνη κάτω των 18; Έφαγες Άκυρο!».