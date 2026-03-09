Η Bayer Ελλάς συνεχίζει για πέμπτη διαδοχική χρονιά τη συνεργασία της με την περιβαλλοντική οργάνωση We4All, στηρίζοντας το έργο αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στη Βόρεια Εύβοια, μια περιοχή που επλήγη σοβαρά από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, η εταιρεία συμβάλλει τόσο στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος όσο και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή.

Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων, παραδόθηκαν στο δημοτικό κατάστημα Μαντουδίου 300 καρποφόρα δενδρύλλια, τα οποία θα φυτευτούν άμεσα από τους τοπικούς παραγωγούς, ενώ προηγήθηκε η παράδοση 400 δασικών δέντρων για την ενίσχυση της αναδάσωσης. Η πρωτοβουλία αυτή συνδυάζει την περιβαλλοντική αποκατάσταση με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, υποστηρίζοντας έμπρακτα την επανεκκίνηση της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως, κ. Ιωάννης Τάρλας, δήλωσε: «Ευχαριστούμε από καρδιάς την Bayer Ελλάς για την ουσιαστική στήριξη στον τόπο μας. Τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Ιδιαίτερα σημαντική μάλιστα είναι η δωρεά των καρποφόρων δέντρων, καθώς ενισχύει όχι μόνο την περιβαλλοντική αποκατάσταση αλλά και την τοπική μας οικονομία. Ευελπιστούμε να συνεχιστεί και στο μέλλον αυτή η τόσο σημαντική συνεργασία, ώστε να υλοποιηθούν ακόμη περισσότερες δράσεις.»

Από την πλευρά της We4All, η υπεύθυνη του οργανισμού κ. Δώρα Μασλιντσή ανέφερε: «Συνεχίζουμε για μία ακόμη χρονιά το σημαντικό έργο στη Βόρεια Εύβοια, με τη σταθερή υποστήριξη της Bayer Ελλάς. Έχοντας φυτέψει περισσότερα από 2.500 δέντρα στις περιοχές Ροβιές και Λίμνη τα προηγούμενα χρόνια, φέτος επιστρέψαμε με τη φύτευση 400 δασικών δέντρων και την παράδοση 300 καρποφόρων για άμεση αξιοποίηση. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε το οικοσύστημα αλλά και τους μικρούς παραγωγούς που επλήγησαν, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν ξανά τη δραστηριότητά τους.»

Η κ. Σόνια Μουσαβέρε, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και Επικεφαλής των προγραμμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας της Bayer Ελλάς, υπογράμμισε: «Η συνέχιση της συνεργασίας μας με τη We4All για πέμπτη χρονιά επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Μέσα από δράσεις που συνδυάζουν την αναδάσωση με την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, επιδιώκουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αποκατάσταση της περιοχής και στη δημιουργία προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Για την Bayer Ελλάς, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής μας για “Υγεία και Τροφή για Όλους” και κατευθύνει κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε.»

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που υλοποιεί με συνέπεια η Bayer Ελλάς την τελευταία πενταετία, εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της, για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, την οποία υπηρετεί σταθερά για περισσότερα από 70 χρόνια. Μέσα από στοχευμένες δράσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινότητες, η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης.

Η We4All είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και ευαισθητοποίησης, υλοποιώντας δράσεις αναδάσωσης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και υποστήριξης τοπικών κοινωνιών με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στην κλιματική κρίση.