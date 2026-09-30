Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, η Bayer Ελλάς αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της σωματικής δραστηριότητας, καθώς και τον ρόλο της επιστήμης και της καινοτομίας στην καρδιαγγειακή υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, εργαζόμενοι της εταιρείας συμμετείχαν σε μια συμβολική

δράση, τρέχοντας μια διαδρομή σε σχήμα καρδιάς, μεταφέροντας ένα μήνυμα για την αναγκαιότητα της κίνησης και της καθημερινής φροντίδας της καρδιάς.

Η φροντίδα της καρδιαγγειακής υγείας δε συνδέεται, ωστόσο, μόνο με τις καθημερινές επιλογές και την πρόληψη, αλλά και με τη σημαντική πρόοδο της επιστήμης στην ανάπτυξη λύσεων για την διάγνωση και αντιμετώπιση σύνθετων και σοβαρών παθήσεων. Η Bayer, μέσα από τη συστηματική επένδυση στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, διερευνά νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και την κάλυψη σημαντικών ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών.

Όσο αφορά στην διάγνωση, το Τμήμα Ακτινολογίας της Bayer επικεντρώνεται στη υποστήριξη των ιατρών, ώστε να μεταβαίνουν από την έγκαιρη, λιγότερο επεμβατική διάγνωση σε τεκμηριωμένες θεραπευτικές αποφάσεις σε όλη τη διαδρομή του καρδιολογικού ασθενούς. Σε αυτό το πλαίσιο, τα σύγχρονα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer για Αξονική Στεφανιογραφία (CCTA) και Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς(CMR) συνδυάζονται αποδοτικά με επίκεντρο τον ασθενή.

Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς ερευνητικής δραστηριότητας της Bayer, με έμφαση στη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας και των συνολικών αποτελεσμάτων για τους ασθενείς. Η ερευνητική δραστηριότητα εκτείνεται σε διαφορετικές μορφές καρδιακής ανεπάρκειας, εστιάζοντας σε πεδία όπου εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.

Σημαντικό πεδίο ενδιαφέροντος αποτελεί η καρδιομυοπάθεια από αμυλοειδές τρανσθυρετίνης (ATTR-CM), μια προοδευτική νόσο στην οποία η μη φυσιολογική αναδίπλωση της τρανσθυρετίνης οδηγεί στη συσσώρευση ινιδίων αμυλοειδούς στο μυοκάρδιο. Η εναπόθεση αυτή προκαλεί σταδιακή αύξηση της δυσκαμψίας του μυοκαρδίου και επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας, με τελικό αποτέλεσμα την καρδιακή ανεπάρκεια. Η νόσος υποδιαγιγνώσκεται συχνά ή διαγιγνώσκεται με καθυστέρηση. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την έγκαιρη αναγνώριση και την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Παράλληλα, η Bayer ενισχύει την ερευνητική της δραστηριότητα και στον τομέα της καρδιονεφρικής υγείας, αναγνωρίζοντας τη στενή σύνδεση ανάμεσα στην καρδιαγγειακή και τη νεφρική λειτουργία. Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο αντιμετωπίζουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ η υπέρταση αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες που συνδέονται με την εξέλιξη της νεφρικής νόσου. Η καλύτερη κατανόηση αυτής της αλληλεπίδρασης αποτελεί σημαντικό πεδίο της σύγχρονης έρευνας, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής φροντίδας των ασθενών.

Όπως δήλωσε η κ. Ana Vega, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Bayer Ελλάς και Cluster Division Head Pharma για το σύνολο χωρών Southern Mediterranean & Black Sea «Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς μας υπενθυμίζει ότι η φροντίδα της καρδιαγγειακής υγείας αφορά τόσο στον τρόπο ζωής μας όσο και στη διαρκή προσπάθεια της επιστήμης να απαντήσει σε σημαντικές ανάγκες των ασθενών. Η δράση των εργαζομένων μας, που έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα συμβολικό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης, ενώ το επιστημονικό μας έργο αποτυπώνει τη σταθερή δέσμευση της Bayer στην καινοτομία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών λύσεων, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της υγείας των ανθρώπων με καρδιαγγειακές και καρδιονεφρικές παθήσεις».

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην καρδιαγγειακή υγεία – από την πρόληψη και τη σωματική δραστηριότητα έως την έρευνα και την καινοτομία. Με σταθερή έμφαση στην επιστήμη, η Bayer συνεχίζει να αναπτύσσει πρωτοποριακές προτάσεις που συμβάλλουν στην εξέλιξη της φροντίδας των ασθενών.