Mια λαμπρή εκδήλωση πραγματοποίησε η ελληνική φαρμακοβιομηχανία Bennett, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, παρουσιάζοντας επίσημα τη νέα σειρά συμπληρωμάτων διατροφής Bennett. Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Grande Bretagne η εταιρεία ανέδειξε την επιτυχημένη πορεία των 20 χρόνων, το στρατηγικό της όραμα για τη νέα εποχή ανάπτυξης και εξωστρέφειας του Ομίλου, με έμφαση στις επενδύσεις σε παραγωγή, έρευνα και καινοτομία, καθώς και στη δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη δημόσια υγεία.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Υπουργός Μετανάστευσης, κ. Θάνος Πλεύρης. Με την παρουσία τους την εκδήλωσης τίμησαν, επίσης, ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, η Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κα Βασιλική-Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων, κα Φλώρα Μπακοπούλου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, κ. Θανάσης Ζαμάνης, καθώς και ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Τσιόδρας.

Η στρατηγική κατεύθυνση και οι επενδύσεις του Ομίλου Bennett παρουσιάστηκαν από τον Ιδρυτή και Πρόεδρο της Bennett, κ. Νίκο Μπουφίδη, ο οποίος στην ομιλία του υπογράμμισε ότι η εταιρεία επενδύει σταθερά στην παραγωγή, την έρευνα, την ποιότητα και τον άνθρωπο. Όπως ανέφερε, η νέα εποχή της Bennett βασίζεται σε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου 16.000 τετραγωνικών μέτρων στο Κορωπί, ένα νέο ερευνητικό κέντρο 20.000 τετραγωνικών μέτρων στη Μεταμόρφωση, καθώς και διεθνείς επεκτάσεις, όπως η θυγατρική της εταιρείας στην Αυστραλία, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει τις σχετικές εγκρίσεις για την κυκλοφορία των πρώτων πέντε φαρμακευτικών προϊόντων της. Η Bennett, η 2η εταιρεία στην αγορά των γενόσημων, διαθέτει ήδη ένα εργοστάσιο στο Κορωπί, απασχολεί 400 εργαζόμενους και επεκτείνει δυναμικά την παραγωγική, ερευνητική και εξαγωγική της δραστηριότητα, επενδύοντας σταθερά σε υποδομές, καινοτομία και ανθρώπινο κεφάλαιο. Όπως τόνισε ο ιδρυτής της, η εταιρεία συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας, καθώς κάθε 1.000 ευρώ επένδυσης επιστρέφουν 3.400 ευρώ στην οικονομία μέσω φόρων και εισφορών.

Η βραδιά συνεχίστηκε με την παρουσίαση της νέας σειράς συμπληρωμάτων διατροφής Bennett, υπό τον θεματικό τίτλο «Το Μαύρο Κουτί των Αποδείξεων» μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο με κορυφαίους επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι παρουσίασαν επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προϊόντων. Η σειρά εστιάζει στην αποδεδειγμένη δράση χάρη στα κλινικά μελετημένα συστατικά τους, στις νέες κατηγορίες της μεταβολικής ισορροπίας, της καρδιαγγειακής υγείας, της νοητικής διαύγειας, της μυοσκελετικής ευρωστίας και της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος.

Στο επιστημονικό πάνελ συμμετείχαν ο κ. Παύλος Αντζουλής, ΜΒΑ, Φαρμακοποιός, Ιδιοκτήτης και Ιδρυτής antzoulispharmacy και pharmacy2go, ο κ. Μάνος Δημητρούλης, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc Αθλητικής Διατροφής, ο κ. Σπυρίδων Κονιτσιώτης, Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κ. Αναστάσιος Κουτσοβασίλης, ΜD, MSc, PhD, Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά «Αγιος Παντελέημων», ο κ. Ιωάννης Παρίσης, Καθηγητής Καρδιολογίας – Επείγουσας Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, καθώς και ο Δρ. Ξενοφών Αρ. Ρούσσης, Διδάκτωρ Παν/μίου Bologna – Καθηγητής Αθλητιατρικής ΠΕΚ Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Αθλητιατρικής Εταιρείας (ΑΘΛΕΤΙΑ), Πρόεδρος Υγειονομικής επιτροπής Super League.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις ανέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο τα νέα συμπληρώματα της Bennett απέδειξαν την αποτελεσματικότητα και επιστημονική αξιοπιστία, προσφέροντας πραγματική αξία στην πρόληψη, την καθημερινή υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η βραδιά της Bennett δεν αποτέλεσε απλώς ένα ακόμα εταιρικό γεγονός, αλλά μια ζωντανή απόδειξη υπευθυνότητας, αλήθειας και διαφάνειας. Το «Μαύρο Κουτί των Αποδείξεων» άνοιξε, με στόχο να αναδείξει την αλήθεια για τα συμπληρώματα διατροφής…με αποδείξεις, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη και την επιστημονική κοινότητα.