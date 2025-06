Με πυξίδα τη βιώσιμη ανάπτυξη και βασικό πυλώνα δράσης το MORE GREEN, η Boehringer Ingelheim Ελλάς επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μετάβαση σε ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η εταιρεία, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος Sustainable Development For Generations (SD4G), προχωρά με σταθερά βήματα στην εφαρμογή λύσεων και τεχνολογιών που στηρίζουν τη μετάβαση σε μια βιώσιμη, πιο πράσινη επιχειρησιακή λειτουργία.

Σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη για τη βιώσιμη ανάπτυξη (United Nations Sustainable Development Goals – SDGs), οι δράσεις της Boehringer Ingelheim Ελλάς εντάσσονται στους παρακάτω στόχους:

Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση (Clean Water and Sanitation)

Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (Industry, Innovation and Infrastructure)

Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (Responsible Consumption and Production)

Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα (Climate Action)

Στόχος 17: Συνεργασίες για τους Στόχους (Partnerships for the Goals)

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές δράσεις, ενισχύοντας ενεργά τη μετάβαση προς ένα χαμηλών εκπομπών μοντέλο λειτουργίας. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της, που έχει ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η πλήρης αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών της.

Παράλληλα, η Boehringer Ingelheim επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες και λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Από το 2020, περισσότερα από 60 έργα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η εταιρεία έχει θεσπίσει εσωτερική τιμολόγηση άνθρακα, ύψους 100 ευρώ ανά τόνο CO₂, για όλες τις νέες επενδύσεις — απόδειξη της δέσμευσής της για την οικοδόμηση ενός πιο πράσινου επιχειρηματικού μοντέλου.

H Boehringer Ingelheim υιοθετεί μια ολιστική στρατηγική διαχείρισης υδάτων, με ενεργή συμμετοχή στην Alliance for Water Stewardship (AWS) – τον κορυφαίο διεθνή φορέα για υπεύθυνη διαχείριση υδάτινων πόρων στον οποίο συμμετέχει και το εργοστάσιο μας στο Κορωπί.

Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της εταιρείας επεκτείνονται και στο εσωτερικό της οργανωτικής της λειτουργίας. Η ψηφιοποίηση της αρχειοθέτησης εγγράφων έχει μειώσει αισθητά την κατανάλωση χαρτιού, ενώ οι εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ενισχύουν τη συμμετοχή των εργαζομένων σε πρακτικές ανακύκλωσης και μείωσης απορριμμάτων.

Ο κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάς, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί υπενθύμιση ότι η συλλογική δράση και η καινοτομία είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση ενός πιο πράσινου και υγιούς κόσμου., Η Boehringer Ingelheim έχει δεσμευτει να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) scope 1 και 2 κατά 58,9% και τις απόλυτες εκπομπές scope 3 κατά 27,5% (με έτος βάσης το 2019).Για εμάς, η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια λέξη-κλειδί. Ως κορυφαία εταιρεία στον τομέα της υγείας, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για να αναλάβουμε την ευθύνη μας και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του σήμερα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να κάνουν το ίδιο. Αντιμετωπίζουμε αυτή την επείγουσα πρόκληση με αποφασιστικότητα – γινόμαστε κάθε μέρα πιο βιώσιμοι για τους ασθενείς μας, τους ανθρώπους μας και τον πλανήτη.»

Η Boehringer Ingelheim σε παγκόσμιο επίπεδο αποδεικνύει έμπρακτα ότι η καινοτομία και η αειφορία μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν. Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθοριστικό πυλώνα της δημόσιας υγείας, η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση ενός βιώσιμου οικοσυστήματος, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τις κοινότητες και επενδύοντας στη μακροπρόθεσμη ευημερία όλων.