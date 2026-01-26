Η Boehringer Ingelheim ανακοίνωσε τη σύναψη στρατηγικής ερευνητικής και licensing συνεργασίας με τη Rectify Pharmaceuticals, τη βιοτεχνολογική εταιρεία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη θετικών λειτουργικών ρυθμιστών PFMs (Positive Functional Modulators), με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης πρωτοποριακών θεραπειών για τη Χρόνια Νεφρική Νόσο και άλλες συναφείς παθήσεις.

Η συνεργασία αξιοποιεί την καινοτόμο πλατφόρμα PFM της Rectify, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη – από του στόματος – μικρών μορίων που ενισχύουν τη λειτουργία της πρωτεΐνης ABCC6, μειώνοντας την παθολογική ασβεστοποίηση και αντιμετωπίζοντας κρίσιμους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην εξέλιξη της νεφρικής και καρδιαγγειακής δυσλειτουργίας.

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος αποτελεί μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες αιτίες νοσηρότητας, επηρεάζοντας περίπου 1 στους 10 ενήλικες παγκοσμίως, επιβαρύνοντας σημαντικά τα συστήματα υγείας. Παρά τις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές, η ανάγκη για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις παραμένει έντονη, ιδιαίτερα σε ασθενείς με προοδευτική επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η Boehringer Ingelheim βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας για την ενίσχυση της αναγνώρισης της αλληλεξάρτησης μεταξύ καρδιαγγειακής, νεφρικής και μεταβολικής υγείας (CRM), με ιδιαίτερη έμφαση στη Χρόνια Νεφρική Νόσο (CKD) ως έναν ανεξάρτητο και τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο (CVD), με στόχο την ανάπτυξη θεραπειών που αντιμετωπίζουν τη σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ καρδιακής, νεφρικής και μεταβολικής υγείας. Η νέα συνεργασία φιλοδοξεί να προσφέρει μια εντελώς νέα θεραπευτική προσέγγιση, στοχεύοντας σε βασικούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της νόσου.

Σε ένα ευρύτερο επιστημονικό και στρατηγικό πλαίσιο, η ολοκληρωμένη CRM προσέγγιση της Boehringer Ingelheim για την αντιμετώπιση αυτής της σύνθετης πάθησης/συνδρόμου, βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Ολιστική κατανόηση της παθοφυσιολογίας των καρδιονεφρικών και μεταβολικών διαταραχών.

Συνεχή επένδυση στην καινοτομία, με στόχο την ανάπτυξη θεραπειών που επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Συνεργασίες με κορυφαίους επιστημονικούς και τεχνολογικούς εταίρους, που επιτρέπουν την αξιοποίηση νέων μηχανισμών δράσης και προηγμένων πλατφορμών ανακάλυψης φαρμάκων.

Η νέα συνεργασία με τη Rectify εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύοντας την ικανότητα της Boehringer Ingelheim να αναπτύσσει θεραπείες που αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες της νόσου και όχι μόνο τα συμπτώματα.

Ο κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλους της Boehringer Ingelheim Ελλάδας, δήλωσε:

«H νέα στρατηγική σύμπραξη ενδυναμώνει περαιτέρω την ηγετική παρουσία της Boehringer Ingelheim στον χώρο της καρδιονεφρομεταβολικής καινοτομίας, που εστιάζει στη διασύνδεση καρδιαγγειακών, νεφρικών και μεταβολικών παθήσεων. Η Χρόνια Νεφρική Νόσος παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας και η ανάγκη για καινοτόμες, αποτελεσματικές και στοχευμένες θεραπείες είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η Boehringer Ingelheim έχει αναπτύξει ένα από τα πιο ισχυρά και επιστημονικά τεκμηριωμένα portfolios παγκοσμίως στον τομέα αυτό, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας εποχής ολοκληρωμένης φροντίδας για ασθενείς με πολύπλοκες, αλληλεξαρτώμενες παθήσεις που επηρεάζουν ουσιαστικά τη ζωή τους».

Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν στενά για την προώθηση των υποψήφιων θεραπειών σε κλινικά στάδια, με στόχο την ταχεία και ασφαλή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Με αυτή τη συνεργασία, η Boehringer Ingelheim συνεχίζει να επενδύει σε επιστημονικές καινοτομίες που έχουν τη δυναμική να μεταμορφώσουν την κλινική πρακτική και να προσφέρουν νέες ελπίδες σε εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως.