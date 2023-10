H αμερικανική βιοφαρμακευτική Bristol Myers Squibb (BMS) έχει προχωρήσει σε τέσσερις εξαγορές την τελευταία πενταετία. Το 2019 «έκλεισε» τη δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία στην αγορά φαρμάκου της τελευταίας 25ετίας με την εξαγορά της Celgene για 74 δισ. δολάρια. Το 2020 εξαγόρασε τη MyoKardia για 13,1 δισ. δολάρια και το 2022 την Turning Point Therapeutics έναντι 4,1 δισ. δολαρίων. Πρόσφατα ανακοινωσε ότι προχωρά στην εξαγορά της Mirati Therapeutics, έναντι 5,8 δισ. δολαρίων.

Η BMS εφαρμόζει παγκοσμίως ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην Έρευνα και Ανάπτυξη σε ολοένα περισσότερες θεραπευτικές περιοχές όπως οι συμπαγείς όγκοι, αιματολογικές κακοήθειες, θαλασσαιμία, πολλαπλή σκλήρυνση, καρδιολογία, ψωρίαση και φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου.

Αυτό αντανακλάται και στα πιο πρόσφατα στοιχεία του 2021, περίοδο κατά την οποία η BMS επένδυσε το 24,5% των εσόδων της στην κλινική έρευνα, δηλαδή συνολικά πάνω από 11 δις δολάρια παγκοσμίως.

Παρά το αντίξοο περιβάλλον φαρμακευτικής πολιτικής, ισχυρό παραμένει το ερευνητικό αποτύπωμα της εταιρείας και στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή «τρέχει» (υπό εξέλιξη) 47 μελέτες στην ογκολογία, την αιματολογία, την ανοσολογία και τα καρδιαγγειακά, στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 1.020 ασθενείς. Το ύψος της επένδυσης στην κλινική έρευνα ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία.

Τα οφέλη αυτού του αποτυπώματος δεν περιορίζονται όμως αποκλειστικά στη δημόσια υγεία, αλλά επεκτείνονται και στη συμβολή μας στην εθνική οικονομία και ανάπτυξη με το ύψος της επένδυσης μας στην κλινική έρευνα να ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία.

To xαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται αποκλειστικά από φάρμακα σοβαρών ασθενειών (Ν. 3816). – Το 80% του κύκλου εργασιών μας αφορά νοσοκομειακά φάρμακα:

Συμπαγείς Όγκοι Καρκίνος του Πνεύμονα Μελάνωμα Νεφροκυτταρικός καρκίνος Γαστρικός καρκίνος Καρκίνος της Ουροδόχου Κύστης

Αποφρακτική Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια

Β-θαλασσαιμία

Αιματολογικές κακοήθειες

Πολλαπλή σκλήρυνση

Ψωρίαση

Φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου

Την τελευταία διετία η εταιρεία διακριθήκαμε ως ένα από τα δύο καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα (Λίστα Best Workplaces). To 2023 κατέλαβε την πρώτη θέση στη Λίστα Great Place to Work for Women. Το BMS Foundation υποστήριξε συνολικά με 100.000 ευρώ το έργο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των Γιατρών του Κόσμου στην περίοδο της πανδημίας, ενώ πρόσφατα δώρισε 25.000 δολάρια στον Ερυθρό Σταυρό για την υποστήριξη των πληγέντων από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Παράλληλα, έχουμε εγκαινιάσει το πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας «Αιμείς για Αιμάς», σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Bloode.

Η Bristol Myers Squibb στον κόσμο με μία ματιά:

Στις 7 μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο το 2022

11,3 δις δολ. επενδύσεις σε Ε&Α το 2022

50+ χώρες με παρουσία σε όλο τον κόσμο

4 πρόσφατες παγκόσμιες εξαγορές με μεγαλύτερη αυτή της Celgene

30.000 εργαζόμενοι

45+ μόρια σε πλήρη ανάπτυξη την επόμενη τριετία

Η Bristol Myers Squibb στην Ελλάδα με μία ματιά: