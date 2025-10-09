Οι Κλινικές Επιζώντων Καρκίνου και η πανελλαδική επέκτασή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Beyond Cancer. Κλινικές επιζώντων καρκίνου: Ένα νέο κεφάλαιο στη φροντίδα υγείας», που πραγματοποίησε η Bristol Myers Squibb Ελλάδας (BMS), στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της «Εβδομάδας Ασθενών». Η εκδήλωση ανέδειξε το πολύτιμο έργο που έχει ξεκινήσει στο «Αττικόν» και αναγνώρισε τη συμβολή των φορέων που συνεργάζονται, ώστε το όραμα να μετατραπεί σε μια εθνική πολιτική υγείας.

Η πρώτη Κλινική Επιζώντων Καρκίνου στην Ελλάδα λειτουργεί πιλοτικά στο Αττικό Νοσοκομείο, με την καθοριστική συμβολή του Καθηγητή Χειρουργικής και Προέδρου της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, κ. Νικόλαου Αρκαδόπουλου, της Καθηγήτριας Παθολογίας – Ογκολογίας και Διευθύντριας της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής στο ΠΓΝ «Αττικόν», κας Αμάντας Ψυρρή, και της Ιατρού Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κας Καλλιόπης Καλαϊτζή. Η Bristol Myers Squibb, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας, χρηματοδότησε μέσω της Ernst & Young τη μελέτη προτυποποίησης της κλινικής, η οποία περιλάμβανε τον σχεδιασμό του μοντέλου λειτουργίας, την κοστολόγηση ανθρωπίνων πόρων, υποδομών και εξοπλισμού, καθώς και την ανάπτυξη διαδικασιών και πλαισίου αξιολόγησης. Στη βάση αυτής της προτυποποίησης θα στηριχθεί η πανελλαδική επέκταση του μοντέλου.

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), συγκροτήθηκε μια ισχυρή συμμαχία για την επέκταση των Κλινικών Επιζώντων Καρκίνου σε άλλα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Οι κλινικές αυτές θα προσφέρουν στους ασθενείς ολοκληρωμένες υπηρεσίες όπως ψυχολογική υποστήριξη, διαχείριση παρενεργειών, διατροφικές και φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις, ιατρείο ύπνου, αντιμετώπιση εξαρτήσεων και συμβουλευτική για υγιεινή ζωή. Η συμβολή τους είναι πολλαπλή: βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την ψυχολογική ευεξία των ασθενών, ενισχύουν τη συμμόρφωση στη θεραπεία και τις εκβάσεις υγείας, ενώ παράλληλα μειώνουν το κόστος του συστήματος υγείας μέσω πρόληψης επιπλοκών και επανεισαγωγών.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη τη Bristol Myers Squibb για την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας. Χαρακτήρισε δε το συγκεκριμένο έργο ως ένα από τα πιο σημαντικά βήματα προς ένα πιο ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας που απαντά στις σημερινές ανάγκες των ασθενών με καρκίνο και για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε ότι η Πολιτεία θα προβεί στην επέκταση των Κλινικών Επιζώντων Καρκίνου και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας.

Η Καθηγήτρια Αμάντα Ψυρρή επισήμανε ότι καθώς το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο αυξάνεται χάρη στις καινοτόμες θεραπείες, η ποιότητα ζωής τους οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η Κλινική Επιζώντων στο Αττικό Νοσοκομείο γεννήθηκε από το όραμα μιας ολιστικής προσέγγισης, που συνδυάζει τη φροντίδα με την ευεξία και συμβάλλει σε καλύτερες εκβάσεις υγείας.

Η Δρ. Καλλιόπη Καλαϊτζή σημείωσε ότι η Κλινική Επιζώντων Καρκίνου αποτελεί ένα πρωτοποριακό εγχείρημα εμπνευσμένο από διεθνείς καλές πρακτικές, με στόχο όχι μόνο την επιβίωση αλλά την ολιστική αποκατάσταση της ζωής.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, κ. Γιώργος Καπετανάκης, τόνισε ότι η συλλογική αυτή προσπάθεια σηματοδοτεί ένα θεμελιώδες βήμα προς τα εμπρός, διασφαλίζοντας υποστήριξη για τους ασθενείς πέρα από την πρόσβαση στη θεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή και επιβεβαίωσε ότι η ΕΛΛΟΚ θα συμβάλει ώστε η δέσμευση του Υπουργείου Υγείας να μετουσιωθεί σύντομα σε πραγματικότητα και να δημιουργηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο Κλινικών Επιζώντων.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρέμβαση ασθενούς που επωφελήθηκε από τις υπηρεσίες της Κλινικής στο Αττικό Νοσοκομείο, η οποία ανέδειξε πόσο καθοριστικές ήταν αυτές για την ψυχολογική της στήριξη, τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής της ζώντας με τον καρκίνο, αποδεικνύοντας στην πράξη την αξία του εγχειρήματος.

Ευχαριστώντας τους προσκεκλημένους η Ελισάβετ Προδρόμου, Γενική Διευθύντρια της BMS, υπογράμμισε την αφοσίωση της BMS στην ογκολογία με την παροχή επαναστατικών θεραπειών, προσθέτοντας ότι: «Ως κορυφαία βιοφαρμακευτική εταιρεία, η ευθύνη μας εκτείνεται στο να συνδιαμορφώνουμε πολιτικές που βελτιστοποιούν την ολοκληρωμένη ογκολογική φροντίδα μετασχηματίζοντας τη ζωή των ασθενών μέσα από την επιστήμη αλλά και την κοινωνική μας ευθύνη. Η Κλινική Επιζώντων Καρκίνου δεν είναι απλώς ένα μοντέλο φροντίδας. Είναι μια υπόσχεση προς κάθε άνθρωπο που έχει δώσει τη μάχη, να επιστρέψει σε μία πλήρη και αξιοπρεπή ζωή. Γι’ αυτό εργαζόμαστε και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε σε πρωτοβουλίες, όπως οι Κλινικές Επιζώντων Καρκίνου, προσφέροντας ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα και διαρκή φροντίδα στους ασθενείς μας».