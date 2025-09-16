Με το σύνθημα «Χωρίς Επισκέπτες Υγείας δεν υπάρχει Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Επισκέπτη Υγείας, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο του κλάδου στην πρόληψη, την προαγωγή της υγείας και τη στήριξη της κοινότητας.

H Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κα Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, εκπροσωπώντας την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, άνοιξε την εκδήλωση και εξήρε τον καθοριστικό ρόλο των Επισκεπτών Υγείας στην πρόληψη, την αγωγή και την προαγωγή της υγείας στην κοινότητα. «Οι Επισκέπτες Υγείας είναι αναγκαίος κρίκος στην αλυσίδα ενός ισχυρού και ανθρωποκεντρικού συστήματος υγείας. Η συμβολή τους στην πρόληψη και στη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας είναι ανεκτίμητη».

Η κα Κράββαρη υπογράμμισε ότι οι Επισκέπτες Υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προσυμπτωματικών ελέγχων, της σχολικής υγείας και της φροντίδας ευάλωτων ομάδων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι, ως Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, θα βρίσκεται δίπλα τους και στα θεσμικά τους αιτήματα, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει και στηρίζει έμπρακτα το έργο τους. «Χωρίς τη δική σας συμβολή δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη στρατηγική Δημόσιας Υγείας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας, κα Φωτεινή Κουλούρη, που συμμετείχε στη Συνέντευξη Τύπου, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στη Δημόσια Υγεία. Στην ομιλία της υπογράμμισε ότι οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν αναπόσπαστους πυλώνες του συστήματος υγείας, με συμβολή στην πρόληψη, την αγωγή υγείας, τη στήριξη ευάλωτων ομάδων και τη διαχείριση κρίσεων. Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα στήριξης: «Η Δημόσια Υγεία είναι υπόθεση όλων μας, αλλά εσείς είστε οι αθόρυβοι πρωταγωνιστές της. Με όραμα, επαγγελματισμό και συνέπεια, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα ισχυρό, ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας για όλους».

«Ο Επισκέπτης Υγείας παραμένει αθέατος αλλά καθοριστικός πρωταγωνιστής της πρόληψης», υπογράμμισε η Πρόεδρος του ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ, Δρ. Μαρία Σακουφάκη. Θύμισε ότι ο θεσμός μετρά ήδη 88 χρόνια συνεχούς παρουσίας, από τον αντιφυματικό και αντικαρκινικό αγώνα μέχρι την καθοριστική συμβολή του στην πανδημία COVID-19. Όπως σημείωσε, ο Επισκέπτης Υγείας βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στον πολίτη. Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα προαγωγής της υγείας, δρα μέσα στην κοινότητα και μειώνει έγκαιρα τους κινδύνους για την υγεία. «Χωρίς τη δική μας συμβολή, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ήρθε η στιγμή η Πολιτεία να αναγνωρίσει θεσμικά και ουσιαστικά τον ρόλο μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις που δημιουργούν οι σύγχρονες κοινωνικές και υγειονομικές συνθήκες».

«Οι Επισκέπτριες/Επισκέπτες Υγείας εξασφαλίζουν συνεχή και συντονισμένη πρόληψη για κάθε πολίτη. Με κατ’ οίκον επισκέψεις, παρεμβάσεις αγωγής υγείας σε σχολεία και κοινότητες και στενή διασύνδεση με τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, εντοπίζουμε έγκαιρα ανάγκες, οργανώνουμε την παραπομπή όπου χρειάζεται και παρακολουθούμε την ολοκλήρωση κάθε παρέμβασης, μειώνοντας τις ανισότητες στην πρόσβαση—πάντα με σεβασμό στο απόρρητο και στη συναίνεση», δήλωσε η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου, κα Δέσποινα Τοπάλη.

« Σε μια περίοδο που η επιστήμη και οι πολιτικές υγείας αναζητούν τη διεπιστημονική συνεργασία και τη διασύνδεση της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο ρόλος των επισκεπτριών/επισκεπτών υγείας στη χώρα μας γίνεται ολοένα πιο φανερός και απαραίτητος» δήλωσε ο Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και ΠΦΥ, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιου Κρήτης, Δ/ντής Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΠΑ.Γ.Ν.Η , κος Χρήστος Λιονής.

«Η παρουσία του Επισκέπτη Υγείας στην κοινότητα, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων πρόληψης και με τη στενή συνεργασία με τον Γενικό/Οικογενειακό Ιατρό, συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των ανισοτήτων και στη δημιουργία ανθεκτικότερων συστημάτων υγείας. Γι’ αυτό αποτελεί θεμέλιο ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης». Με αυτά τα λόγια ο κ.Ευστάθιος Σκληρός , Δρ Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, Δ/ντής ΚΥ Νεμέας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας & Εκπαίδευσης στην ΠΦΥ, Γεν. Γραμ. Ελληνικού Κολεγίου Γενικής Ιατρικής , περιέγραψε τον ουσιαστικό ρόλο του Επισκέπτη Υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα.

«Η συνεργασία Γενικών Ιατρών και Επισκεπτών Υγείας είναι όρος για μια ανθεκτική και αποτελεσματική ΠΦΥ», ανέφερε ο Γενικός Ιατρός και Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Γενικής Ιατρικής Ελλάδος «Ιπποκράτης», κ. Αθανάσιος Συμεωνίδης. Μιλώντας για τις προκλήσεις επικοινωνίας και οργάνωσης, τόνισε ότι η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων φροντίδας μπορούν να αλλάξουν ριζικά την καθημερινή πρακτική προς όφελος των ασθενών.

Η Συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με κοινό συμπέρασμα: η ενίσχυση του ρόλου των Επισκεπτών Υγείας είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των προγραμμάτων πρόληψης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων ασθενειών. Η επένδυση στους Επισκέπτες Υγείας είναι επένδυση στη ζωή, στην ισότητα και στη δημόσια υγεία για όλους.