Τα CITY MED αποτελούν πρότυπα Δερματολογικά Ιατρεία του Ομίλου Affidea, προσφέροντας ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της Δερματολογίας, της Ιατρικής Αισθητικής και των Laser. Με επίκεντρο την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα, τα CITY MED συνδυάζουν την επιστημονική γνώση με την τεχνολογία αιχμής, παρέχοντας εξατομικευμένη φροντίδα δέρματος για κάθε ανάγκη.

Όραμα & Φιλοσοφία

Το όραμα των CITY MED είναι η ολιστική φροντίδα του δέρματος, μέσα από τη συνδυαστική αξιοποίηση κορυφαίας ιατρικής τεχνολογίας, πιστοποιημένων προϊόντων και εξατομικευμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Η προσέγγιση βασίζεται στη βαθιά κατανόηση των αναγκών κάθε επιδερμίδας και στη δημιουργία λύσεων που συνδυάζουν ιατρική ακρίβεια, αισθητική αρμονία και φυσικό αποτέλεσμα.

Με συνέπεια, αξιοπιστία και επιστημονική υπευθυνότητα, τα CITY MED προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δερματολογικών και αισθητικών υπηρεσιών, καλύπτοντας τόσο την κλινική δερματολογία όσο και την ιατρική αισθητική.

Υπηρεσίες

Στα CITY MED παρέχονται, μεταξύ άλλων:

Ενέσιμες και μη επεμβατικές αισθητικές θεραπείες & Laser αποτρίχωση

Δερματοσκόπηση, ψηφιακή χαρτογράφηση και αφαίρεση σπίλων

Θεραπείες ακμής, τριχόπτωσης και ευρυαγγειών

Θεραπεία κονδυλωμάτων και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ)

Διάγνωση και θεραπεία δερματολογικών παθήσεων, όπως ψωρίαση, δερματίτιδα και άλλες κλινικές καταστάσεις

Μέλος του Ομίλου Affidea

Τα CITY MED αποτελούν μέλος της Affidea, του μεγαλύτερου παρόχου στην Ευρώπη για προηγμένες διαγνωστικές εξετάσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η ανάπτυξη Δερματολογικών Ιατρείων με βαθιά εξειδίκευση στη Δερματολογία και την Ιατρική Αισθητική αποσκοπεί στη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της υγείας του δέρματος, μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές και σύγχρονη τεχνολογία.

Σκοπός

Ο βασικός σκοπός: Η διαφοροποίηση από τα υπόλοιπα brands, μέσα από ποιότητα, επιστημονική εγκυρότητα και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Πυλώνες