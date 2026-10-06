Ο Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος (ΣΔΔΕ), αξιοποιώντας τον νόμο 5194/2025, προχώρησε σε δέκα εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος. Οι υποθέσεις αφορούν δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και το Νέο Ηράκλειο Αττικής, κυρίως μέσω Instagram, Facebook και ιστοσελίδων, όπου άτομα χωρίς τα απαραίτητα προσόντα χρησιμοποιούν τον τίτλο του διαιτολόγου-διατροφολόγου και διαφημίζουν σχετικές υπηρεσίες. Ο νόμος 5194/2025 σύστησε τον ΣΔΔΕ ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με υποχρεωτική εγγραφή όλων των επαγγελματιών, όρισε για πρώτη φορά τη διαιτολογική πράξη και θέσπισε αυστηρές ποινές. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα (hdna.gr/anafores/) για την υποβολή τεκμηριωμένων αναφορών από πολίτες και επαγγελματίες υγείας.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο: Ο νόμος 5194/2025

Ο νόμος 5194/2025 (ΦΕΚ 66/Α/2-5-2025), με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδος” και άλλες διατάξεις», αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα για τη ρύθμιση του επαγγέλματος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κλάδου, θεσπίστηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία:

Σύσταση του Συλλόγου ως ΝΠΔΔ. Ο ΣΔΔΕ αποτελεί πλέον τον θεσμικό φορέα της διαιτολογικής κοινότητας, με υποχρεωτική εγγραφή όλων των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων. Η εγγραφή δεν είναι προαιρετική – είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.

Ορισμός της διαιτολογικής πράξης. Για πρώτη φορά, ο νόμος καθορίζει με σαφήνεια τι συνιστά διαιτολογική και διατροφολογική πράξη, θέτοντας τα όρια της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Αυστηρές ποινές. Προβλέπονται κυρώσεις για όποιον χρησιμοποιεί τον τίτλο του διαιτολόγου-διατροφολόγου χωρίς να διαθέτει πτυχίο ή τα προβλεπόμενα προσόντα, για όποιον εκτελεί πράξεις αρμοδιότητας διαιτολόγου-διατροφολόγου, καθώς και για όποιον διαφημίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, την εκτέλεση τέτοιων πράξεων.

Η πλατφόρμα αναφορών: hdna.gr/anafores/

Μετά την οριστικοποίηση του μητρώου μελών τον Μάιο του 2026, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου έθεσε σε λειτουργία μια ειδική ψηφιακή πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Μέσω αυτής:

Πολίτες μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένες αναφορές για περιστατικά που ενδέχεται να αφορούν παράνομη ή αντιδεοντολογική άσκηση του επαγγέλματος.

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να καταγγείλουν περιπτώσεις αντιποίησης επαγγελματικής ιδιότητας.

Άλλοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να αναφέρουν παραπλανητική παροχή υπηρεσιών διατροφής ή άλλες πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Οι δέκα εγκλήσεις: Πού και πώς

Μέχρι σήμερα, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει επεξεργασθεί 10 αναφορές και έχει ασκήσει ισάριθμες εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ζητώντας την ποινική καταδίκη των υπευθύνων προσώπων. Οι υποθέσεις αφορούν:

Θεσσαλονίκη

Αλεξανδρούπολη

Νέο Ηράκλειο Αττικής

Κυρίως, όμως, αφορούν δραστηριότητες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Facebook) και στο διαδίκτυο, όπου πρόσωπα χρησιμοποιούν τον τίτλο του διαιτολόγου-διατροφολόγου και διαφημίζουν την εκτέλεση διαιτολογικών πράξεων, χωρίς να είναι μέλη του Συλλόγου και χωρίς να διαθέτουν τη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος του π.δ. 133/2014.

Το π.δ. 133/2014: Η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος

Το προεδρικό διάταγμα 133/2014 (ΦΕΚ 213/Α/1-10-2014) καθόρισε τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου και προβλέπει την έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η βεβαίωση αυτή είναι απαραίτητη για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος. Αν απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος από τον ΣΔΔΕ, προσωρινά ή οριστικά, η ισχύς της βεβαίωσης αναστέλλεται ή ανακαλείται αυτοδικαίως.

Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι «η παροχή υπηρεσιών υγείας από πρόσωπα που δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προς τούτο προσόντα, η διενέργεια πρακτικών μη πιστοποιημένων και αναγνωρισμένων και η χρήση μηχανημάτων και συσκευών που δεν παρέχουν εχέγγυα για τη σωματική υγεία των χρηστών, είναι πρακτικές που συναντώνται και στον χώρο της Διατροφής και της Διαιτολογίας».

Οι κίνδυνοι από την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος περιλαμβάνουν:

Λανθασμένες διατροφικές συστάσεις που μπορούν να επιδεινώσουν υποκείμενα νοσήματα.

Καθυστέρηση στη σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση διατροφικών διαταραχών.

Οικονομική εκμετάλλευση ατόμων που αναζητούν βοήθεια.

Ψυχολογική βλάβη από ανεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Γιατί έχει σημασία για τον πολίτη

Η ύπαρξη ενός αυστηρού θεσμικού πλαισίου και η ενεργοποίηση του Συλλόγου για την επιβολή του δεν είναι απλώς ζήτημα επαγγελματικής προστασίας. Είναι ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας. Όταν κάποιος αναζητά υπηρεσίες διαιτολόγου, δικαιούται να γνωρίζει ότι ο επαγγελματίας που τον αναλαμβάνει έχει τα απαραίτητα προσόντα, την άδεια άσκησης επαγγέλματος και λογοδοτεί σε έναν θεσμικό φορέα.

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