Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει παρατηρηθεί έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην Τζιά.

Σύμφωνα με όσα είπε η πρώην Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ κ. Ματίνα Παγώνη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, το Περιφερειακό Ιατρείο έχει εξετάσει δεκάδες ασθενείς, τουλάχιστον 80 την ημέρα, με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς, κοιλιακό πόνο και, σε αρκετές περιπτώσεις, πυρετό. Ωστόσο, ήταν μικρής διάρκειας τα συμπτώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου έχουν ενημερώσει τόσο την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η πηγή που προκάλεσε την έξαρση της ασθένειας. Kλιμάκιο ειδικών έχει σπεύσει στο νησί, λαμβάνοντας δείγματα, προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία.

Η κ. Παγώνη τόνιζε ότι, ειδικά κατά τη διάρκεια των διακοπών, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και με τις πισίνες, αλλά και με τα ξενοδοχεία και τις πετσέτες που χρησιμοποιούμε.