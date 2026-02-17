Πώς θα είναι η Υγεία σε Ελλάδα και Ευρώπη τα επόμενα χρόνια; Η Deloitte άνοιξε τον φάκελο του κρίσιμου μετασχηματισμού του κλάδου μέσα από την ημερίδα “Transforming Healthcare Together”, φέρνοντας σε διάλογο εκπροσώπους της Πολιτείας, ηγετικά στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας, των παρόχων υγείας και της τεχνολογίας.

Η συζήτηση εστίασε στον ρόλο της πρόληψης, της ψηφιοποίησης και της συνεργασίας για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ψηφιακού συστήματος υγείας, με επίκεντρο τον ασθενή, που μεταφράζει την παγκόσμια καινοτομία σε ουσιαστικό τοπικό αντίκτυπο.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, που συμμετείχε στην εκδήλωση, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εισαγωγική τοποθέτησή του: «Η ψηφιακή καινοτομία αποτελεί τον βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο χτίζουμε το νέο, σύγχρονο και ανθεκτικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Υπουργείο Υγείας προχωρούμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των υπηρεσιών υγείας, με στόχο ένα σύστημα πιο αποτελεσματικό, πιο διαφανές και κυρίως πιο ανθρώπινο. Αξιοποιούμε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, επεκτείνουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και ενισχύουμε τη διαλειτουργικότητα των μονάδων υγείας, ώστε κάθε ασθενής να έχει άμεση, ασφαλή και ποιοτική φροντίδα, χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

Παράλληλα, επενδύουμε σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης, αξιοποιώντας τα δεδομένα και τα ψηφιακά εργαλεία για έγκαιρη διάγνωση, προσυμπτωματικούς ελέγχους και στοχευμένες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας. Με αυτόν τον τρόπο μετατοπίζουμε το βάρος από τη θεραπεία στην πρόληψη, προστατεύοντας ουσιαστικά τη ζωή και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στόχος μας είναι ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που λειτουργεί με ταχύτητα, αξιοπιστία και διαφάνεια, που αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του ασθενούς και που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Συνεχίζουμε με πράξεις, όχι με λόγια, για μια δημόσια υγεία αντάξια των προσδοκιών κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα».

Ο κ. Γιώργος Φράγκος, Partner, Life Sciences & Healthcare Industry Leader στην Deloitte, συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της ημερίδας, σημείωσε: «Το ελληνικό σύστημα υγείας βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση μετασχηματισμού, όπου η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, της Τεχνητής Νοημοσύνης και των δεδομένων μπορεί να διαμορφώσει ένα πιο ευέλικτο και ποιοτικό μοντέλο φροντίδας για τον ασθενή. Ο μετασχηματισμός αυτός προϋποθέτει ουσιαστική συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα καθώς και της επιστημονικής κοινότητας, βιώσιμους μηχανισμούς χρηματοδότησης και ένα σταθερό, καινοτόμο πλαίσιο που θα ενισχύει την πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας».

Πρόληψη: καταλύτης για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας

Η πρώτη θεματική ενότητα της ημερίδας ανέδειξε τον ρόλο της πρόληψης ως βασικού πυλώνα για τη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου και της πρόληψης στη βελτίωση της υγείας των πολιτών, τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, στον περιορισμό του κόστους και στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών φροντίδας, και παρουσίασε τις προτεραιότητες και τις σχετικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας.

Ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας, κας Χριστίνας Κράββαρη, του κ. Ζαχαρία Ραγκούση, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer Hellas, του κ. Μιχάλη Χειμώνα, Γενικού Διευθυντή του ΣΦΕΕ, του κ. Θανάση Ακάλεστου, Εκτελεστικού Διευθυντή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων, του κ. Σωτήρη Ρωμανού, Senior Commercial Director της Βιοϊατρικής, και της κας Μαρίας Ζαφείρη, Ιατρού Παθολόγου και Προϊσταμένης του Τμήματος Ιατρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν:

στο πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που υποστηρίζει την πρόληψη ως στρατηγική προτεραιότητα και

στον ρόλο της τεχνολογίας και της ψηφιακής καινοτομίας για την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη νοσημάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το fireside chat με τον Dr. João Breda, Επικεφαλής του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, ο οποίος ανέδειξε τις ευρωπαϊκές προσεγγίσεις γύρω από την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών, θέτοντας τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο.

Ψηφιακή μετάβαση και καινοτομία στην Υγεία

Η δεύτερη θεματική ενότητα επικεντρώθηκε στην ψηφιακή μετάβαση του ελληνικού συστήματος υγείας. Ο Habib Frost, ιατρός, επιχειρηματίας και ειδικός στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, παρουσίασε το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης στην ψηφιακή εποχή, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που δημιουργούν τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά οικοσυστήματα.

Στα πάνελ που ακολούθησαν συμμετείχαν ο κ. Ιωάννης Καραγιάννης, Πρόεδρος της ΗΔΥΚΑ, ο κ. Φάνης Ροΐδης, Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», ο κ. Γιάννης Βάλβης, Επικεφαλής Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων της HHG, ο κ. Κυριάκος Μπερμπεριάν, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Genesis Pharma, ο κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων στην κατηγορία Διαγνωστική Απεικόνιση & Προηγμένες Θεραπείες της Siemens Healthineers Ελλάδος, ο κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Διευθυντής του PhARMA Innovation Forum, καθώς και η κα Ντένα Νικολαΐδου, Υπεύθυνη Τμήματος Πρόσβασης Ασθενών και Εταιρικών Υποθέσεων της Novartis. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ψηφιακές υποδομές και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων υγείας, καθώς και στον ρόλο της ψηφιακής καινοτομίας στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε θεραπείες και υπηρεσίες υγείας.