Τη σημασία ενός ορθολογικού και ισορροπημένου φορολογικού πλαισίου για τα προϊόντα νικοτίνης, το οποίο θα αποτρέπει το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού και νικοτίνης και θα μειώνει τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ανέδειξε η BAT στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum 2026.

Στην ειδική θεματική συζήτηση μεταξύ του κ. Juan José Marco Jurado, Διευθυντής Εταιρικών και Ρυθμιστικών Υποθέσεων της BAT για την περιοχή της Δυτικής Ευρώπης, και της δημοσιογράφου της ΕΡΤ, κας Στέλλας Στυλιανού, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής φορολογικής οδηγίας (TED) και οι επιπτώσεις των φορολογικών ρυθμίσεων στην αγορά και την κοινωνία.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Juan José Marco Jurado υπογράμμισε ότι η επιβολή υπερβολικών φόρων συχνά αποτυγχάνει να πετύχει τον στόχο της, οδηγώντας αντιθέτως τους καταναλωτές στην παράνομη αγορά. Αναφερόμενος στη διεθνή εμπειρία, σημείωσε ότι στις χώρες με ακραία υψηλή φορολογία το παράνομο εμπόριο εκτοξεύεται, ενώ αντίθετα το παράδειγμα της Σουηδίας, η οποία εφαρμόζει εμπράκτως τη μείωση της βλάβης με χαμηλότερη φορολογία στα εναλλακτικά προϊόντα, την έχει οδηγήσει στα χαμηλότερα επίπεδα καπνίσματος στην Ευρώπη.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην ελληνική εμπειρία της εποχής της οικονομικής κρίσης, υπενθυμίζοντας ότι οι υπερβολικές φορολογικές πιέσεις είχαν ως αποτέλεσμα το λαθρεμπόριο να ξεπεράσει το 25% της αγοράς. Στον αντίποδα, ανέδειξε την Ελλάδα του σήμερα ως ένα θετικό παράδειγμα, καθώς η σταθεροποίηση των φόρων τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των εναλλακτικών προϊόντων μέσω μιας αναλογικότερης φορολογίας, προσφέρει στους ενήλικες καπνιστές το απαραίτητο διπλό κίνητρο – υγειονομικό και οικονομικό – προκειμένου να στραφούν σε λιγότερο βλαβερά προϊόντα.

Όσον αφορά την προοπτική για το μέλλον, ο κ. Marco Jurado τόνισε την ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο που θα αναγνωρίζει το διαφορετικό προφίλ κινδύνου των νέων προϊόντων νικοτίνης, ενθαρρύνοντας τους ενήλικες καπνιστές να μεταβούν σε εναλλακτικές λύσεις χωρίς καύση, μέσω μιας αναλογικής και υπεύθυνης φορολόγησης.

Στρατηγικός σκοπός της ΒΑΤ είναι να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow) μέσω της οικοδόμησης ενός κόσμου χωρίς καπνό. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση της υπεύθυνης καινοτομίας και στη διαμόρφωση ενός δίκαιου ρυθμιστικού και φορολογικού περιβάλλοντος. Η επίτευξη αυτού του οράματος απαιτεί τη συνεργασία της Πολιτείας και της βιομηχανίας για τη διασφάλιση της νόμιμης αγοράς και την υποστήριξη των ενήλικων καταναλωτών στη μετάβασή τους σε προϊόντα χαμηλότερου κινδύνου.