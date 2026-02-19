Επιστολή με αίτημα συνάντησης απέστειλε προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.). Το αίτημα αφορά την άμεση αντιμετώπιση του αιφνίδιου και σοβαρού προβλήματος που δημιούργησε ο ΕΟΠΥΥ με τη διακοπή χορήγησης ταινιών μέτρησης γλυκόζης σε 20.000 πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και την ταυτόχρονη παρουσίαση προτάσεων για επίλυση προβλημάτων που αφορούν 1.292.729 πάσχοντες στη χώρα μας.

Οι συνεχείς πιέσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για την άρση της αντιεπιστημονικής απόφασης που στερεί τις ταινίες μέτρησης γλυκόζης σε παιδιά και ενήλικες, ελλοχεύοντας σοβαρούς κινδύνους στη διαχείριση του Διαβήτη, έπεσαν στο κενό, διότι δεν ανταποκρίθηκε σε αυτές ούτε ο Υπουργός Υγείας, ούτε η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ.

Στην επιστολή τους, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ., έχοντας εξαντλήσει κάθε άλλη επιλογή, ζητούν επειγόντως συνάντηση με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να τον ενημερώσουν δια ζώσης για τα φλέγοντα και σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν στην επιστολή ότι η πρόσφατη εφαρμογή της ρύθμισης του ΦΕΚ Β’ 5395/09-10-2025, που οδηγεί στη διακοπή χορήγησης του ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης σε χρήστες συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM), έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση και θέτει σε πραγματικό κίνδυνο την ασφαλή ρύθμιση της πάθησης για χιλιάδες άτομα, μεταξύ των οποίων χιλιάδες παιδιά και εφήβους με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1. Παράλληλα, εξηγούν λεπτομερώς τους κρίσιμους λόγους που οι ταινίες μέτρησης δεν αποτελούν εναλλακτική επιλογή έναντι των συστημάτων CGM, αλλά αναγκαίο συμπληρωματικό μέσο επιβεβαίωσης (backup) των ενδείξεών τους.

Στο κλείσιμο της επιστολής, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, υπογραμμίζουν ότι η έντονη και μαζική κινητοποίηση, καθώς και η συγκέντρωση χιλιάδων υπογραφών σε ελάχιστο χρόνο, καταδεικνύουν ότι η ρύθμιση αυτή δεν αντιμετωπίζεται ως διοικητική λεπτομέρεια, αλλά ως ζήτημα ασφάλειας και αξιοπρέπειας, ενώ διασαφηνίζουν πως πρόκειται για απόφαση με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή υγεία παιδιών και ενηλίκων, η οποία ελήφθη χωρίς επαρκή διαβούλευση με τους θεσμικούς εκπροσώπους των ατόμων με Διαβήτη και χωρίς συνεκτίμηση της κλινικής πραγματικότητας.