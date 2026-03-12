Η AstraZeneca Ελλάδας ακολουθεί μία ολιστική στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εστιάζει στη συνεχή εκπαίδευση και στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών για όλο τον οργανισμό. Μέσα από ένα δομημένο και μετρήσιμο πρόγραμμα up skilling, το οποίο καλύπτει το 100% των εργαζομένων της, έχει επιτύχει σημαντική αύξηση στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τη βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας.

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και τη συστηματική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων, ως μοχλών βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, διακρίθηκε στα AI and Data Awards στις εξής κατηγορίες:

Gold βραβείο στην κατηγορία: Best AI/Data Learning and Training Initiative για την υποψηφιότητα: «Bridging the Gap, Shaping the AI Future: AstraZeneca Greece’s AI Upskilling Journey»

Silver βραβείο στην κατηγορία: Best in Pharmaceuticals για την υποψηφιότητα: «AI as a competitive advantage for AstraZeneca»

Bronze βραβείο στην κατηγορία: Best Use of AI/Data for Business Transformation για την υποψηφιότητα: «A new era of AI-Driven Transformation»

Με αφορμή τις διακρίσεις, ο κ. Ευθύμιος Νικολόπουλος, Innovation, Business Excellence and Business Development Director της AstraZeneca Ελλάδας, δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής μας επιλογής να επενδύουμε συστηματικά στην τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά στους ανθρώπους μας. Η εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων μας, με έμφαση στη σωστή, υπεύθυνη και επιχειρησιακά ουσιαστική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, μας επιτρέπει να μετασχηματίζουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε, να καινοτομούμε και να δημιουργούμε διατηρήσιμη αξία. Για την AstraZeneca, η τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα βρίσκονται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας και αποτελούν στρατηγικό καταλύτη για το μέλλον της υγείας».