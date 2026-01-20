Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έκοψε την πίτα του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ.) του Συλλόγου, στην οποία παραβρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κος Άδωνις Γεωργιάδης.

Παρουσία του Υπουργού και με την ευκαιρία της συνεδρίασης του Κ.Δ.Σ. το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου, αναπτύχθηκε ουσιαστικός και θεσμικός διάλογος για τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο της Φυσικοθεραπείας και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κος Πέτρος Λυμπερίδης, δήλωσε σχετικά: «Ήταν χρήσιμο που ο Υπουργός Υγείας κος Άδωνις Γεωργιάδης παραβρέθηκε στην κοπή της πίτας του Κ.Δ.Σ. Η συνάντηση αυτή ήταν μία ευκαιρία για εποικοδομητική συζήτηση στα θέματα που είναι προτεραιότητα για τον Κλάδο μας και η έκβασή της επιβεβαίωσε τον ρόλο του Π.Σ.Φ. και την σημασία της Φυσικοθεραπείας στο σύγχρονο σύστημα υγείας. Θέσαμε εκ νέου τα διαχρονικά προβλήματα του Κλάδου και λάβαμε συγκεκριμένες τοποθετήσεις και δεσμεύσεις από την Πολιτεία. Συνεχίζουμε με συνέπεια και τεκμηρίωση να διεκδικούμε λύσεις που διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος και ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες».

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στον Υπουργό και οι δεσμεύσεις της Πολιτείας:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Ενίσχυση του προϋπολογισμού φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ

Ο Π.Σ.Φ. ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του σχετικού κωδικού, επισημαίνοντας ότι κατά το προηγούμενο έτος δεν υπήρξε καμία αύξηση, παρά τις αυξημένες ανάγκες των ασφαλισμένων. Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. παρέδωσε στον Υπουργό αναλυτικό συγκριτικό πίνακα με τις αυξήσεις που δόθηκαν σε άλλες κατηγορίες παρόχων, σε σχέση με τη δαπάνη της Φυσικοθεραπείας και ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει την ενίσχυση του κωδικού της Φυσικοθεραπείας, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών. Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. επανέλαβε ότι η απαιτούμενη ενίσχυση ανέρχεται τουλάχιστον στα 8 εκατ. Ευρώ, καθώς τα προηγούμενα έτη ο Κλάδος δεν έλαβε καμία ενίσχυση. Ο Υπουργός ανέφερε ότι και αύξηση θα δοθεί αλλά και πως το Υπουργείο εξετάζει και άλλα μέτρα για τη βελτίωση της σχέσης των Φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ.

Επιβολή ανέκπτωτου ποσού στο clawback

Ο Π.Σ.Φ. επανέφερε το πάγιο αίτημα για την καθιέρωση ανέκπτωτου ποσού στο clawback στην κατηγορία της δαπάνης Φυσικοθεραπείας. Ο Υπουργός Υγείας συμφώνησε σε αυτό και ζητήθηκε επιπρόσθετα από τον Πρόεδρο του Π.Σ.Φ., η επίσπευση των σχετικών διαδικασιών από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ και για την άμεση υλοποίηση του μέτρου.

Παράταση της έναρξης παρακράτησης των δόσεων του clawback 2023

Ζητήθηκε από τον Π.Σ.Φ. η παράταση της ημερομηνίας έναρξης της παρακράτησης του clawback του 2023, με τον Υπουργό Υγείας να εκφράζει θετική στάση επί του αιτήματος.

Ζήτημα επενδυτικού clawback

Τέθηκε από τον Π.Σ.Φ. το θέμα του επενδυτικού clawback, στο πλαίσιο της ανάγκης στήριξης και εκσυγχρονισμού των εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ένταξη των Νοσοκομειακών Φυσικοθεραπευτών στα ΒΑΕ

Ο Π.Σ.Φ. έθεσε το ζήτημα της ένταξης των Νοσοκομειακών Φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα με αφορμή την ένταξη των Νοσηλευτών το προσεχές διάστημα, και υπογράμμισε πως οι Φυσικοθεραπευτές, εντάσσονται ομοίως στην λίστα του πορίσματος της επιτροπής κρίσης ΒΑΕ (Επιτροπή Μπεχράκη). Ο Υπουργός ενημέρωσε το Κ.Δ.Σ για την αυξημένη ασφαλιστική επιβάρυνση που συνεπάγεται η ένταξη στα ΒΑΕ.

Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στα Νοσοκομεία

Ο Π.Σ.Φ. επανέλαβε την ανάγκη κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων Φυσικοθεραπευτών, με τον Υπουργό Υγείας να δεσμεύεται πως στις επικείμενες προσλήψεις στο Ε.Σ.Υ. θα περιληφθούν 100 θέσεις Φυσικοθεραπευτών. Ο Π.Σ.Φ. υπογράμμισε την πάγια θέση του για ισότιμη δυνατότητα πρόσληψης ΠΕ και ΤΕ.

Άμεση εφαρμογή του Ν. 5243/2025

Η Διοίκηση του Π.Σ.Φ. ζήτησε την άμεση εφαρμογή του Ν. 5243/2025 και τη σύσταση Τμημάτων Φυσικοθεραπείας στα Νοσοκομεία, με την έκδοση Εγκυκλίου. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας θα έπρεπε ήδη να έχουν δημιουργηθεί, από τη στιγμή που υπάρχει σχετικός Νόμος, επισημαίνοντας την ανάγκη συμμόρφωσης όλων των Διοικήσεων των Νοσοκομείων. Επίσης ανέφερε ότι ο συσχετισμός της δημιουργίας Τμήματος Φυσικοθεραπείας με την εξέλιξη της διαδικασίας αναθεώρησης των οργανισμών των Νοσοκομείων είναι μη αποδεκτή, εφόσον ήδη υπάρχει ο Νόμος.

Ο Υπουργός Υγείας, διευκρίνισε με αυτή την ευκαιρία, ότι η διαδικασία αναθεώρησης των οργανισμών των Νοσοκομείων που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, απαιτεί έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών – μία διαδικασία η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περισσότερο από έναν χρόνο.

Νομοθετικές ρυθμίσεις

Τέλος, τέθηκαν στον Υπουργό ζητήματα που αφορούν τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Π.Σ.Φ., όπως η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας.