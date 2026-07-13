Η αύξηση των ανθρώπων με σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα αποκτά πλέον διαστάσεις επιδημίας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα υγείας. Οι καταγεγραμμένοι ασθενείς αυξήθηκαν από 1.067.165 το 2021 σε 1.292.729 το 2025, ενώ ο επιπολασμός της νόσου ανήλθε από 10,2% σε 12,3% του πληθυσμού.

Τα στοιχεία αυτά, που αντλούνται από την ΗΔΥΚΑ, αποτελούν πλέον κρίσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό τεκμηριωμένων πολιτικών πρόληψης και φροντίδας, όπως υπογράμμισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων-Σωματείων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) στο συνέδριο Digital4Pharma 2026.

Δεδομένα που μετατρέπονται σε πολιτικές υγείας

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, η οποία αξιοποιεί τα δεδομένα της ΗΔΥΚΑ από το 2017, δεν περιορίζεται στην αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας του σακχαρώδη διαβήτη. Όπως τόνισε ο πρόεδρός της, κ. Χρήστος Δαραμήλας, κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ «Διαμορφώνοντας συνεργασίες στον χώρο της υγείας για πρόσβαση σε τεχνολογία, μοντέλα και δεδομένα», η Ομοσπονδία αξιοποιεί τα δεδομένα κυρίως για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων προς την Πολιτεία.

Η αξιοποίηση των στοιχείων της ΗΔΥΚΑ συνέβαλε καθοριστικά σε μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων:

Αποζημίωση εξετάσεων πρόληψης επιπλοκών του σακχαρώδη διαβήτη, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση σοβαρών επιπλοκών όπως η αμφιβληστροειδοπάθεια, η νεφροπάθεια και το διαβητικό πόδι.

Κατάργηση συμμετοχής των ατόμων με ΣΔτ1 στις διαγνωστικές απεικονιστικές εξετάσεις, μειώνοντας το οικονομικό βάρος για μια ήδη επιβαρυμένη πληθυσμιακή ομάδα.

Αποζημίωση των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM) για τα άτομα με ΣΔτ1, μια τεχνολογική καινοτομία που αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα των ασθενών, επιτρέποντας τον ακριβέστερο έλεγχο της γλυκόζης και μειώνοντας τον κίνδυνο υπογλυκαιμιών.

Διαμόρφωση πρότασης για επέκταση της αποζημίωσης των CGMs σε άτομα με ΣΔτ2 που βρίσκονται σε εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να ωφελήσει και ευρύτερους πληθυσμούς.

Τεκμηρίωση της ανάγκης αναθεώρησης του προϋπολογισμού για τον σακχαρώδη διαβήτη, καθώς η αυξανόμενη επιδημιολογική επιβάρυνση απαιτεί αντίστοιχη αύξηση των πόρων.

Διαχρονική πρόταση για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα περιλαμβάνει πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση και μακροχρόνια παρακολούθηση.

Η πρόκληση της αποδοχής των δεδομένων

Παρά την πρόοδο, ο κ. Δαραμήλας υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην ευρεία αποδοχή των δεδομένων, τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο και από την ίδια την Πολιτεία. «Τα δεδομένα δεν είναι αυτοσκοπός. Αποκτούν αξία μόνο όταν μετατρέπονται σε πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον αξιόπιστα δεδομένα για τον σακχαρώδη διαβήτη. Το ζητούμενο, όπως τόνισε, είναι η συστηματική αξιοποίησή τους, ώστε κάθε απόφαση να βασίζεται σε τεκμηρίωση και όχι σε εκτιμήσεις. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον στόχο αυτό, προωθώντας τη διαφάνεια, την τεκμηρίωση και τη συμμετοχή των ασθενών στον σχεδιασμό πολιτικών υγείας.

Τεχνολογία, δεδομένα και συνεργασίες για το μέλλον

Το συνέδριο Digital4Pharma 2026 ανέδειξε ότι η τεχνολογία μετασχηματίζεται σε ουσιαστικές λύσεις υγείας μέσω τριών βασικών πυλώνων: της Εμπιστοσύνης, της Υιοθέτησης και της Αξίας. Η συμμετοχή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στο συνέδριο επιβεβαίωσε τον κρίσιμο ρόλο των συλλόγων ασθενών στη διαμόρφωση ενός συστήματος υγείας που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες.

Η Ομοσπονδία δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για την ενίσχυση της πρόληψης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη και την προώθηση πολιτικών που διασφαλίζουν την πρόσβαση σε σύγχρονα θεραπευτικά εργαλεία. Σε ένα περιβάλλον όπου ο διαβήτης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, η αξιοποίηση των δεδομένων αναδεικνύεται σε μοχλό αλλαγής και προόδου.