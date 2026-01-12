Η Αιματολογική και Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», συνεχίζει εδώ και πάνω από 30 χρόνια να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παροχή εξειδικευμένης φροντίδας σε ασθενείς με ογκολογικά νοσήματα και αιματολογικές κακοήθειες, στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων και στην παραγωγή καινοτόμου ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Μονάδα κατέγραψε ισχυρή παρουσία στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, συμμετέχοντας με περισσότερες από 60 προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε όλα τα σημαντικά διεθνή συνέδρια όπως το Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), το Συνέδριο της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας (ASH) και το Συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας για το Πολλαπλούν Μυέλωμα (IMS), στα κορυφαία ευρωπαϊκά συνέδρια όπως το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO), το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (EHA), το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Πολλαπλούν Μυέλωμα (EMN) και το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO), καθώς και σε ελληνικά συνέδρια αιχμής, όπως το Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας και το Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν αντικατοπτρίζουν το πολυεπίπεδο κλινικό και ερευνητικό έργο της Μονάδας στην κλινική και μεταφραστική έρευνα, εστιάζοντας σε πεδία όπως οι γυναικολογικές κακοήθειες, ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του ουροποιογεννητικού συστήματος, ο καρκίνος των πνευμόνων, ο καρκίνος του γαστρεντερικού, ο καρκίνος παγκρέατος, ήπατος, χοληφόρων καθώς και οι πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες (πολλαπλούν μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία Waldenstrom, αμυλοείδωση και άλλες μονοκλωνικές γαμμαπάθειες).

Η επιστημονική παραγωγή της Αιματολογικής και Ογκολογικής Μονάδας ενισχύθηκε περαιτέρω με τη δημοσίευση 136 εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού συντελεστή απήχησης κατά το έτος 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της συμβολή στη διεθνή βιβλιογραφία και στην εξέλιξη της γνώσης στον τομέα της ογκολογίας και της κακοήθους αιματολογίας. Καθοριστική είναι η συμβολή στη διεξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων διεθνών, πολυκεντρικών κλινικών μελετών που οδηγούν στην έγκριση νέων καινοτόμων θεραπευτικών συνδυασμών που αυξάνουν τις θεραπευτικές επιλογές και ως εκ τούτου το προσδόκιμο επιβίωσης για τους ασθενείς. Η Μονάδα συμμετέχει επίσης σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη κέντρων αριστείας για τον καρκίνο (EUnetCCC), την πρόληψη του καρκίνου των ωοθηκών (DISARM), την πρώιμη διάγνωση αιματολογικών κακοηθειών (SANGUINE) και την κατανόηση των επιδημιολογικών και μοριακών χαρακτηριστικών του Πολλαπλού Μυελώματος (ELMUMY).

Η Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διαχείριση ασθενών με νεοπλάσματα όλων των συμπαγών οργάνων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού, στις γυναικολογικές κακοήθειες και στον ουροποιογεννητικό καρκίνο. Στελεχωμένη από εξειδικευμένους ιατρούς και νοσηλευτές, παρέχει θεραπευτική φροντίδα υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με διεθνή και εθνικά θεραπευτικά πρωτόκολλα, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να συμμετάσχουν σε διεθνείς πολυκεντρικές κλινικές μελέτες, συμβάλλοντας έτσι στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.

Η Αιματολογική Μονάδα διατηρεί σταθερά την ερευνητική και κλινική της πρωτοπορία, αντιμετωπίζοντας μεγάλο όγκο ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα, αμυλοείδωση, Μακροσφαιριναιμία Waldenström και άλλες σπάνιες νοσολογικές οντότητες. Ενδεικτικά, κάθε χρόνο παρακολουθούνται πάνω από 20.000 ασθενείς σε όλα τα στάδια της νόσου, πραγματοποιούνται 40–60 αυτόλογες μεταμοσχεύσεις, ενώ η Μονάδα παραμένει ενεργή σε μεγάλο αριθμό διεθνών κλινικών και κλινικοεργαστηριακών μελετών.

Το 2025 υπήρξε έτος εξαιρετικής επιστημονικής εξωστρέφειας, πολυδιάστατης συμμετοχής σε ερευνητικά δίκτυα, και συμβολής στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων στην ογκολογία και την αιματολογία. Αναγνώριση της συνολικής αυτής προσπάθειας αποτέλεσε η διπλή βράβευση της Μονάδας στα Healthcare Business Awards 2025, όπου έλαβε Platinum και Gold Βραβείο για το εξαιρετικό ερευνητικό της έργο που οδηγεί στην ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών επιλογών, αλλά και για τη συνολική διάκριση του ερευνητικού κέντρου της Θεραπευτικής Κλινικής.

Η συνεχής επένδυση στη γνώση, η αφοσίωση στην καινοτομία και η προσήλωση στην ποιότητα της φροντίδας των ασθενών, καθιστούν την Αιματολογική και Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ, η οποία λειτουργεί για περισσότερο από 30 χρόνια στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» ως σημείο αναφοράς στο χώρο της ογκολογίας και της αιματολογίας, με όραμα να συνεχίσει το 2026 αλλά και για πολλά επόμενα χρόνια να συμβάλει στην ουσιαστική πρόοδο της επιστήμης και να προσφέρει πολυ-επίπεδη φροντίδα στους ασθενείς.