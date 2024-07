Περισσότερα από 200 στελέχη από 30 και πλέον εταιρείες συμμετείχαν στην πρωτοποριακή επιμορφωτική δράση Digital4Pharma που διοργανώθηκε για 11η χρονιά από την εταιρεία Get2Work, την Τρίτη, 9 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις ΟΤΕAcademy στο Μαρούσι.

Οι συμμετέχοντες αξιοποίησαν την ευκαιρία να μάθουν, να συζητήσουν και να ανακαλύψουν επίκαιρες πρακτικές, καινοτόμες εμπειρίες και σύγχρονες τάσεις γύρω από την ψηφιακή μετάβαση προς την υβριδική εποχή της φαρμακευτικής αγοράς. Αρχικά συμμετείχαν ενεργά σε 5 exploration sessions δημιουργώντας συλλογικά πρωτότυπο περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια εκπρόσωποι των ομάδων εξερεύνησης, παρουσίασαν στην ολομέλεια. Οι θεματικές των sessions μεταξύ των οποίων κλήθηκαν να επιλέξουν αναπτύσσονταν γύρω από κατηγορίες όπως Generative AI in pharma, Engagement and content potential through technology and interactions, Health trends στα Social Media, αφομοίωση ψηφιακών δράσεων για το ευρύ κοινό και συνεργασία των γενεών Χ, Υ, Ζ για την ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας. Παράλληλα και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας λειτουργούσε και το experience hub όπου μπορούσε κανείς να δει νέες δια δραστικές τεχνολογίες και λύσεις σε τομείς όπως VR, AR και όχι μόνο.

Στη συνέχεια, στην ολομέλεια, παρουσιάστηκαν επιλεγμένα business cases από τους χώρους του φαρμάκου και της αυτοφροντίδας, με εισηγητές όπως ο Ευάγγελος Φραγκισκάτος, Marketing Specialist Innovative Medicines, Bristol Myers Squibb, ο Σπύρος Μπόκιας, Co-Founder and CEO, iPharma και η Νάντια Μανδοπούλου, Digital Channels & Capabilities Associate Director, MSD Greece. Για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάστηκε case study από την επιστημονική κοινότητα, με τον Καθηγητή Καρδιολογίας ΑΠΘ, Γιώργο Γιαννακούλα ο οποίος «έκλεψε την παράσταση» παρουσιάζοντας πως μέσω της δημιουργία και εξέλιξης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Cardiobeans, αναπτύχθηκε ψηφιακά μια σημνατική εκπαιδευτική κοινότητα στην Καρδιαγγειακή Ιατρική.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ένα panel debate επιτελικών στελεχών με εμπειρία από τον φαρμακευτικό κλάδο και όχι μόνο σε τομείς Innovation, IT, Commercial, Data με τοπικές αλλά και διεθνείς παραστάσεις, το οποίο σχολίασε τις προκλήσεις και τις ανάγκες της ψηφιακής μετάβασης της φαρμακευτικής αγοράς. Στο panel που είχε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Mind the Gap», συμμετείχαν οι: Σεμίνα Βαγιάκου, Digital and Innovation Head, Novartis Hellas, Γεώργιος Φιλιώτης, Director of Information Technology, Pharmaserve-Lilly S.A.C.I., Ελίνα Πρασσά, Head of Strategy & Data, Digital, Technology, Takeda και Λάζαρος Μαυρίδης, Data Science Director, AbbVie. Τον συντονισμό του panel ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Βαρσάμος, founder & curator της δράσης Digital4Pharma και Managing Partner της GET2WORK.

