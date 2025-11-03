Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Επιστημονική Διημερίδα με τίτλο: «Γυναικολογικές νεοπλασίες και νεοπλασίες ουροποιητικού και μαστού: Θεραπευτικά διλήμματα και νεότερα δεδομένα από το ESMO 2025», που πραγματοποιήθηκε την 1η και 2η Νοεμβρίου 2025 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Νοσοκομείου ΙΑΣΩ, με τη συνδιοργάνωση της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Ομίλου ΙΑΣΩ.

Η Διημερίδα αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για την ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας σε ό,τι αφορά στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην ογκολογία των γυναικολογικών νεοπλασιών, του καρκίνου του μαστού και των νεοπλασιών του ουροποιητικού συστήματος, αντλώντας δεδομένα από το φετινό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO 2025), που έλαβε χώρα πολύ πρόσφατα στο Βερολίνο.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αναπτύχθηκε πλούσια θεματολογία γύρω από τις νεοπλασίες μαστού, ωοθηκών, ενδομητρίου, τραχήλου μήτρας, νεφρού, ουροδόχου κύστης και προστάτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θεραπευτικά διλήμματα που προκύπτουν στην καθημερινή κλινική πράξη, καθώς και στην εφαρμογή νέων μοριακών μεθόδων και στοχευμένων θεραπειών. Παρουσιάστηκαν επίσης τα πιο πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα από το ESMO 2025, εστιάζοντας στην αξιολόγηση νεότερων φαρμακευτικών σχημάτων και ανοσοθεραπειών, με ιδιαίτερη επικέντρωση στην ανοσοθεραπεία και στα νεότερα συζευγμένα μονοκλωνικά αντισώματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συνεδρία για την ολιστική προσέγγιση των ογκολογικών ασθενών, που κάλυψε θέματα όπως η διατήρηση της γονιμότητας και σεξουαλικής λειτουργίας, η ψυχική υγεία και ο ρόλος της διατροφής, και την οποία συντόνισαν η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αν. Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Ογκολογίας Μαρία Γαβριατοπούλου.

Επιπλέον, την Κυριακή πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρία για την κλινική έρευνα στην Ελλάδα στον γυναικολογικό και ουροποιητικό καρκίνο, με τη συμμετοχή της κας Ευαγγελίας Κοράκη (Πρόεδρος, HACRO Ελληνικού Συλλόγου των CRO’s, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Coronis Research ΑΕ), του κου Γεωργίου Καπετανάκη (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – «ΕΛΛ.Ο.Κ.») και εκπροσώπων φαρμακευτικών εταιρειών, αναδεικνύοντας την ανάγκη συνεργειών για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα.

Η Διημερίδα έδωσε την ευκαιρία για έναν ουσιαστικό επιστημονικό διάλογο, συνθέτοντας απόψεις από τους συμμετέχοντες και τόνισε την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης, συνεργασίας μεταξύ ειδικοτήτων και διαρκούς ενσωμάτωσης των νεότερων ερευνητικών δεδομένων στην καθημερινή κλινική πράξη.

Η Θεραπευτική Κλινική του ΕΚΠΑ και το ΙΑΣΩ, ως συνδιοργανωτές, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους τους ομιλητές και συμμετέχοντες και ανανεώνουν το επιστημονικό ραντεβού για την επόμενη χρονιά στην καθιερωμένη πλέον ετήσια συνάντηση για τα Θεραπευτικά Διλήμματα και τα Νεότερα Δεδομένα για τις Γυναικολογικές Νεοπλασίες και Νεοπλασίες Ουροποιητικού και Μαστού.