Σε μια εποχή που ο φαρμακευτικός κλάδος μετασχηματίζεται ραγδαία και η σχέση μεταξύ βιομηχανίας, επιστήμης και ασθενούς επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, υπάρχουν πρόσωπα που λειτουργούν ως σταθερές αναφορές. Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι ο κ. Διονύσης Φιλιώτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, ο οποίος τιμήθηκε από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) για την πολυετή προσφορά του στο φάρμακο και στην Υγεία. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο, την πόλη όπου ο κ. Φιλιώτης πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια — μια επιστροφή στον τόπο όπου διαμορφώθηκαν τα πρώτα του όνειρα, που προσέδωσε στην τελετή ιδιαίτερο συμβολισμό και έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Αθήνα του 1964

Η σχέση του κ. Φιλιώτη με το φάρμακο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1964, με την εισαγωγή του στη Φαρμακευτική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τότε έως σήμερα, η πορεία του χαρακτηρίζεται από διορατικότητα, επιχειρηματικό όραμα και συνέπεια στην υπηρεσία της Υγείας. Η επαγγελματική του διαδρομή συνδέθηκε στενά με την Lilly από το 1974, ενώ η πρωτοβουλία του για την ίδρυση της Φαρμασέρβ το 1984 και η μετέπειτα δημιουργία της Φαρμασέρβ-Λίλλυ το 1994 αποτέλεσαν κομβικούς σταθμούς μιας μακρόχρονης παρουσίας στην ελληνική φαρμακευτική αγορά.

Για να κατανοήσει κανείς το βάρος αυτής της διαδρομής, αξίζει να θυμηθεί τι αντιπροσωπεύει η Lilly. Η αμερικανική εταιρεία ιδρύθηκε το 1876 από τον Eli Lilly και έμελλε να γράψει μερικές από τις σημαντικότερες σελίδες της ιατρικής ιστορίας. Το 1923, ήταν από τις πρώτες εταιρείες που παρήγαγαν μαζικά ινσουλίνη —μόλις δύο χρόνια μετά την ανακάλυψή της από τους Banting και Best— καθιστώντας τη θεραπεία του διαβήτη προσβάσιμη σε εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως. Η σχέση της Lilly με την Ελλάδα και η γεφύρωση που πέτυχε ο κ. Φιλιώτης μέσω της Φαρμασέρβ-Λίλλυ δεν είναι απλώς εμπορική· είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας, κλινικών μελετών και σύγχρονων θεραπειών στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα ήταν περιορισμένη.

Η Φαρμασέρβ-Λίλλυ ως καταλύτης της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς

Υπό την ηγεσία του κ. Φιλιώτη, η Φαρμασέρβ-Λίλλυ αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε ως μία από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα, με σταθερή επένδυση στην επιστημονική καινοτομία, στη συνεργασία με την ιατρική κοινότητα και στη διεύρυνση της πρόσβασης των ασθενών σε σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές. Η συμβολή της εταιρείας δεν περιορίζεται στο εμπορικό σκέλος· εκτείνεται στην κλινική έρευνα, στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και στην υποστήριξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τον διαβήτη και άλλες χρόνιες παθήσεις. Σε μια χώρα όπου ο διαβήτης τύπου 2 λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας —με περισσότερους από 1 εκατομμύριο διαγνωσμένους ασθενείς και σημαντικό ποσοστό αδιάγνωστων— η σταθερή παρουσία ενός ισχυρού παίκτη με διεθνή τεχνογνωσία έχει κρίσιμη σημασία για τη δημόσια υγεία.

Η φετινή τιμητική διάκριση συμπίπτει με δύο σημαντικές επετείους: τη συμπλήρωση 150 ετών από την ίδρυση της Lilly (1876–2026) και 32 ετών από τη δημιουργία της Φαρμασέρβ-Λίλλυ (1994–2026). Οι δύο επέτειοι υπογραμμίζουν, όπως επισημάνθηκε και στην τελετή, τη σημασία της συνέχειας, της εμπιστοσύνης και της μακροχρόνιας δέσμευσης στην επιστημονική πρόοδο και στην Υγεία. Σε έναν κλάδο όπου οι συνεργασίες συχνά είναι βραχύβιες, μια σχέση που μετράει πάνω από τρεις δεκαετίες αποτελεί από μόνη της τεκμήριο συνέπειας και αξιοπιστίας.

Η συγκίνηση και το μήνυμα της διάκρισης

Παραλαμβάνοντας τη διάκριση, ο κ. Φιλιώτης εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του και ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Μακρυλάκη, καθώς και τα μέλη της Εταιρείας. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή της φαρμακευτικής επιστήμης στη διαχείριση σημαντικών ασθενειών και στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, αναδεικνύοντας παράλληλα τον πολύτιμο ρόλο της ιατρικής κοινότητας και ειδικότερα των Ελλήνων διαβητολόγων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους συνεργάτες του —τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε προκλήσεις, επιτυχίες και ένα κοινό όραμα— λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με όλους αυτούς τους ακούραστους ανθρώπους θέλω να μοιραστώ την αποψινή τιμητική διάκριση που μου απονέμετε, επειδή η αναγνώριση αφορά και εκείνους». Η δήλωση αυτή αποτυπώνει μια αντίληψη ηγεσίας που δεν εστιάζει στο πρόσωπο, αλλά στη συλλογική προσπάθεια και στην κοινή προσήλωση σε έναν σκοπό με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την ευχή οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν και οι δρόμοι που άνοιξαν όλα αυτά τα χρόνια να αποτελέσουν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία δεν τιμά απλώς ένα στέλεχος της φαρμακοβιομηχανίας. Τιμά μια σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί εδώ και δεκαετίες μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της βιομηχανίας που φέρνει τις θεραπείες στους ασθενείς. Η αναγνώριση του κ. Φιλιώτη από την ΕΔΕ υπενθυμίζει ότι η καινοτομία δεν φτάνει ποτέ μόνη της στον ασθενή: χρειάζεται ανθρώπους που κατανοούν και τις δύο πλευρές —την επιστήμη και την αγορά— και που έχουν το όραμα να τις γεφυρώσουν με συνέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο.

Η βράβευση στο Ρέθυμνο, τέλος, δεν είναι μια τυπική επιστροφή στις ρίζες. Είναι η επιβεβαίωση ότι η διορατική ηγεσία, η συνέπεια στις αξίες και η αφοσίωση στον άνθρωπο μπορούν να αφήσουν ένα ουσιαστικό και διαχρονικό αποτύπωμα στην Υγεία — ένα αποτύπωμα που μετριέται όχι σε χρόνια, αλλά σε ζωές που βελτιώθηκαν.