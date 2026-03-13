Στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκτός από το έργο που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας στις δημόσιες δομές υγείας σε όλη τη χώρα, ξεκίνησε την Τρίτη 11 Μαρτίου 2026 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή επαγγελματιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της δράσης «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις έως και τις 21 Μαρτίου 2026.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η επιμόρφωση έως και 12.000 επαγγελματιών υγείας σε όλη την ελληνική επικράτεια, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην πρόληψη και διαχείριση των χρονίων νοσημάτων και συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με πέντε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Μέσα από τη δράση αυτή επιδιώκεται η περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές και σύγχρονες.

Φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων είναι πέντε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, τα οποία έχουν αναλάβει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και την υλοποίηση των μαθημάτων: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να παρακολουθήσουν τα μαθήματα με ευελιξία, παράλληλα με τα επαγγελματικά τους καθήκοντα.

Μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες υγείας έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιλογής τους.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Για την επίτευξή του δεν αρκεί μόνο η ανακαίνιση των υποδομών και η ανανέωση των εξοπλισμών, αλλά και η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Πέρα από τις αλλαγές που έχουμε πετύχει και την πολιτική βούληση για περισσότερες μεταρρυθμίσεις,πρέπει να θυμόμαστε ότι το ΕΣΥ είναι και οι άνθρωποι του και οφείλουμε να τους εφοδιάζουμε με επιπλέον εργαλεία. Η κατάρτιση και η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας είναι βασικό εργαλείο ώστε να βρίσκονται πάντα μπροστά από τις εξελίξεις στον τομέα της Υγείας και να παρέχουν όσο το δυνατόν ποιοτικότερες υπηρεσίες σε όσους το έχουν ανάγκη. Καλώ όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στα δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης. Η γνώση είναι δύναμη σε όφελος των συμπολιτών μας».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε:

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ, διευρύνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες των επαγγελματιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Παράλληλα με την αναβάθμιση των υποδομών, τις ανακαινίσεις των Κέντρων Υγείας και τον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προχωράμε στην ουσιαστική ενδυνάμωση των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της φροντίδας. Μέσω των νέων δωρεάν προγραμμάτων επιμόρφωσης ενισχύουμε τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, αποσκοπώντας σε ένα σύστημα υγείας που δίνει έμφαση στην πρόληψη και στη φροντίδα με επίκεντρο τον πολίτη».