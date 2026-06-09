Τη Νεάπολη Βοιών πρόκειται να επισκεφτεί το Πρόγραμμα «Παντού» του Hellenic Healthcare Group (HHG) το Σάββατο 13 Ιουνίου και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, όπου θα πραγματοποιηθούν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης, από ιατρούς των νοσοκομείων Υγεία, Μetropolitan Hospital και Metropolitan General, μελών του ΗΗG.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί τις εξής ημέρες και ώρες:

Σάββατο 13 Ιουνίου: 10:00 – 15:00

Κυριακή 14 Ιουνίου: 09:00 – 13:00

Οι κάτοικοι της περιοχής θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν δωρεάν από τις ακόλουθες ιατρικές ειδικότητες:

Καρδιολόγο

Ορθοπαιδικό

Χειρουργό μαστού

Αγγειοχειρουργό

Ωτορινολαρυγγολόγο

Στη δράση θα συμμετέχει επίσης νοσηλεύτρια, υποστηρίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Παντού, για την υγεία και τον Άνθρωπο

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Hellenic Healthcare Group με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για ανθρώπους που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Μέσα από οργανωμένες αποστολές σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, ομάδες γιατρών, νοσηλευτών και ανθρώπων του Ομίλου ταξιδεύουν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φροντίδα, πρόληψη και ουσιαστική ιατρική υποστήριξη, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την πεποίθηση ότι η υγεία πρέπει να είναι προσιτή σε όλους, το Hellenic Healthcare Group συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που στηρίζουν την ελληνική κοινωνία, ενισχύοντας την πρόληψη και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ενημερωθείτε για προηγούμενες δράσεις του προγράμματος «Παντού» εδώ.