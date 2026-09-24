Στην Κίμωλο θα βρίσκεται η ομάδα του Προγράμματος «Παντού» του Hellenic Healthcare Group (HHG) το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για να πραγματοποιήσει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στο Δημοτικό και Γυμνάσιο Κιμώλου, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τα νοσοκομεία Μetropolitan Hospital, Υγεία και Metropolitan General.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί:

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου: 09:00 – 15:00

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου: 08:00 – 12:30

Οι κάτοικοι της περιοχής θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν δωρεάν από τις ακόλουθες ιατρικές ειδικότητες:

Αγγειοχειρουργός

Καρδιολόγος

Ορθοπαιδικός

Παιδίατρος

Παθολόγος – Διαβητολόγος

Χειρουργός Μαστού

ΩΡΛ

Παντού, για την υγεία και τον άνθρωπο

Το πρόγραμμα «Παντού» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ομίλου HHG με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για ανθρώπους που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Μέσα από οργανωμένες αποστολές σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, ομάδες γιατρών, νοσηλευτών και ανθρώπων του Ομίλου ταξιδεύουν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φροντίδα, πρόληψη και ουσιαστική ιατρική υποστήριξη, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, το Hellenic Healthcare Group έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα 35 εθελοντικές εκστρατείες, στο πλαίσιο των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 56.225 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις. Ο Όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που στηρίζουν την ελληνική κοινωνία, ενισχύοντας την πρόληψη και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ενημερωθείτε για προηγούμενες δράσεις του προγράμματος «Παντού» εδώ.