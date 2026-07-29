Η στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά του Αιγαίου κατά τη θερινή περίοδο αποτελεί χρόνια πρόκληση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η έντονη τουριστική κίνηση αυξάνει κατακόρυφα τις ανάγκες για ιατρική φροντίδα, ενώ παράλληλα η στέγαση των επαγγελματιών υγείας καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής, λόγω των υπέρογκων ενοικίων και της περιορισμένης διαθεσιμότητας κατοικιών σε δημοφιλείς προορισμούς. Μια νέα πιλοτική συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org έρχεται να δώσει μια άμεση και πρακτική λύση στο πρόβλημα αυτό.

Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μετά από συνάντηση με την υποδιοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Ολυμπία Χριστοφιλέα, και τον υπεύθυνο Δημόσιας Πολιτικής της Airbnb, Νίκο Αλεξίου. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου σε πέντε νησιά: Σαντορίνη, Πάρο, Ίο, Ρόδο και Τήνο.

Στόχος είναι η δωρεάν διαμονή γιατρών και νοσηλευτών που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές υγείας σε αυτά τα νησιά, καλύπτοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που αποτρέπουν τους επαγγελματίες υγείας από το να υπηρετήσουν σε νησιωτικές περιοχές κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί επέκταση του προγράμματος medical stays του Airbnb.org, το οποίο προσφέρει δωρεάν διαμονή σε οικογένειες και άτομα που χρειάζεται να μετακινηθούν εκτός της μόνιμης έδρας τους για να λάβουν ιατρική περίθαλψη. Το πρόγραμμα υλοποιείται ήδη σε 10 χώρες παγκοσμίως.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Airbnb.org, που ιδρύθηκε από την Airbnb, συνδέει ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης με δωρεάν έκτακτη στέγαση σε περιόδους κρίσης. Από το 2020, έχει προσφέρει 1,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις δωρεάν προσωρινής στέγασης σε σχεδόν 140 χώρες, για ανθρώπους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, ένοπλες συγκρούσεις και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Airbnb καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του οργανισμού και δεν αποκομίζει κανένα οικονομικό όφελος από τις διαμονές -το 100% των δωρεών διατίθεται απευθείας για τη χρηματοδότηση της στέγασης.

Στην Ελλάδα, η νέα πιλοτική συνεργασία με την 2η Υγειονομική Περιφέρεια έρχεται να αντιμετωπίσει την επαναλαμβανόμενη πρόκληση της στέγασης στους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς. Το πρόγραμμα παρέχει στις διοικήσεις των υγειονομικών δομών και στο προσωπικό μια γρήγορη και ευέλικτη λύση, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή κρίσιμων υπηρεσιών υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε σχετικά: «Η στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά μας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας. Γνωρίζουμε ότι κατά τη θερινή περίοδο η εξεύρεση κατοικίας σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς αποτελεί συχνά το σημαντικότερο εμπόδιο για γιατρούς και νοσηλευτές που επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί. Με τη νέα αυτή συνεργασία με το Airbnb.org δίνουμε μια άμεση και ουσιαστική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα, εξασφαλίζοντας δωρεάν στέγαση στους επαγγελματίες υγείας που στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νησιά μας».

Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον Επίτροπο Μεταφορών της Ε.Ε., Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος συντόνισε τη σχετική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευθυντής του Airbnb.org, Christoph Gorder, τόνισε: «Μέσα από αυτή την πιλοτική συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στις τοπικές δημόσιες δομές υγείας, προσφέροντας στους επαγγελματίες υγείας δωρεάν διαμονή κοντά στον τόπο εργασίας τους. Με αυτόν τον τρόπο αίρεται ένα εμπόδιο στην πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται, όταν τη χρειάζονται περισσότερο».

Η σημασία της πρωτοβουλίας

Η συνεργασία αυτή έχει πολλαπλά οφέλη:

Αντιμετωπίζει το στεγαστικό πρόβλημα που αποθαρρύνει τους επαγγελματίες υγείας από το να εργαστούν σε νησιά κατά τη θερινή περίοδο.

Εξασφαλίζει τη συνέχεια της φροντίδας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και, κατά συνέπεια, αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες υγείας.

Αξιοποιεί μια καινοτόμο σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με το Airbnb.org να προσφέρει την τεχνογνωσία και την πλατφόρμα του, ενώ το Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει την επιλογή των δικαιούχων.

Αναδεικνύει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα και οργανισμών με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια σειρά προσπαθειών του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση της στελέχωσης των νησιωτικών μονάδων υγείας. Η θερινή περίοδος αποτελεί παραδοσιακά την πιο απαιτητική χρονική στιγμή για το ΕΣΥ στα νησιά, με την τουριστική κίνηση να πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό και τις ανάγκες για ιατρική φροντίδα.

Η πιλοτική εφαρμογή σε πέντε νησιά θα επιτρέψει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος και, εφόσον κριθεί επιτυχής, τη δυνατότητα επέκτασής του και σε άλλους νησιωτικούς προορισμούς.

Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, «η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει ότι όταν ο δημόσιος τομέας και οργανισμοί με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα συνεργάζονται, μπορούν να δώσουν πρακτικές λύσεις προς όφελος τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των κατοίκων και επισκεπτών των νησιών μας».

Η συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με το Airbnb.org αποτελεί ένα ελπιδοφόρο παράδειγμα αξιοποίησης καινοτόμων εργαλείων για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων του ΕΣΥ. Η δωρεάν στέγαση των γιατρών και νοσηλευτών στα νησιά δεν είναι απλώς μια διευκόλυνση -είναι μια επένδυση στη δημόσια υγεία και στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της χώρας.