Η Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με την υψηλή αρτηριακή πίεση, η προώθηση της πρόληψης, της ανίχνευσης και του ελέγχου και η ενθάρρυνση της δράσης σε ατομικό, κοινοτικό και υγειονομικό επίπεδο.

Η υπέρταση παραμένει η κύρια αιτία πρόωρου θανάτου που μπορεί να προληφθεί παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με υπέρταση παγκοσμίως. Παρά τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών θεραπειών, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την πάθησή τους και μόνο περίπου ένα στα τέσσερα άτομα με υπέρταση έχουν την αρτηριακή τους πίεση επαρκώς ελεγχόμενη.

Συχνά αποκαλείται «σιωπηλός δολοφόνος» επειδή συνήθως δεν έχει συμπτώματα, αλλά αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, νεφρικής νόσου και πρόωρου θανάτου. Η έγκαιρη ανίχνευση, η τακτική παρακολούθηση και η συνεχής θεραπεία μπορούν να αποτρέψουν τις περισσότερες επιπλοκές που σχετίζονται με την υπέρταση

Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και η Ομάδα Εργασίας Αρτηριακής Υπέρτασης της ΕΚΕ -εκτός της διαδικτυακής ενημερωτικής της καμπάνιας και σχετικής αρθρογραφίας στον Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο-, σε συνεργασία με τον ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΔΟΕΑΠ) πραγματοποιεί κοινή δράση, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, στο κτίριο του ΕΔΟΕΑΠ, επί της οδού Σισίνη 18-Αθήνα, με κύριο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ αλλά και ευρύτερα των πολιτών, με μετρήσεις πίεσης στους προσερχομένους, ενημέρωσή τους από Ιατρούς και διανομή εξειδικευμένου ενημερωτικού φυλλαδίου.

Επίσης την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 η Ομάδα Εργασίας Αρτηριακής Υπέρτασης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, σε συνεργασία με τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου και την Πνευματική Εστία Μοσχάτου, θα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ Μοσχάτου (οδός Χαλκίδη 21, ώρες 10.30π.μ.-12.30μ.μ.) για να ενημερώσει τους δημότες της πόλης. Στις δύο παραπάνω δράσεις θα συμβάλλει η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με συμμετοχή των σπουδαστών της.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρτηριακής Υπέρτασης καλεί σε αφύπνιση τους πολίτες:

Ελέγξτε την αρτηριακή σας πίεση: Η τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη και τον έλεγχο. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τις τιμές της αρτηριακής τους πίεσης.

Η υπέρταση μπορεί να προληφθεί και να ελεγχθεί: Η υγιεινή διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, η αποφυγή του καπνίσματος, η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ και η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο.

Η έγκαιρη ανίχνευση σώζει ζωές: Οι περισσότεροι άνθρωποι με υπέρταση δεν γνωρίζουν ότι την έχουν. Ο έλεγχος και η τακτική μέτρηση είναι απαραίτητες.

Η θεραπεία λειτουργεί: Οι οικονομικά προσιτές, αποτελεσματικές θεραπείες είναι ευρέως διαθέσιμες και μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές επιπλοκές όταν λαμβάνονται με συνέπεια.

Ο έλεγχος απαιτεί μακροχρόνια φροντίδα: Η διαχείριση της υπέρτασης είναι δια βίου και εξαρτάται από τη διαρκή πρόσβαση σε φροντίδα, φάρμακα και παρακολούθηση.

Θέματα ισότητας: Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και η διασφάλιση της πρόσβασης στη διάγνωση και τη θεραπεία είναι κρίσιμες για τη μείωση των ανισοτήτων.

Η Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης παρέχει την ευκαιρία για:

Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της κατανόησης της υπέρτασης

Προώθηση της τακτικής μέτρησης της αρτηριακής πίεσης σε κοινότητες και εγκαταστάσεις υγείας

Υποστήριξη των συστημάτων υγείας για την ενίσχυση της ανίχνευσης, της θεραπείας και του μακροπρόθεσμου ελέγχου της υπέρτασης

Ενδυνάμωση των ατόμων ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της αρτηριακής τους πίεσης

Η ευαισθητοποίηση, η ανταλλαγή γνώσεων και η υποστήριξη δράσεων μπορούν να δημιουργήσουν διαρκή αλλαγή για όλους όσοι επηρεάζονται από την υπέρταση.

Για το λόγο αυτό Μην αφήνεις την Αρτηριακή Υπέρταση να σε ελέγχει. Έλεγξέ την εσύ!