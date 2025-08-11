Η αυξημένη τουριστική κίνηση συχνά φέρνει πίεση στις ιατρικές υποδομές των νησιών, καθώς προκύπτουν πολλά και διαφορετικά περιστατικά που απαιτούν ιατρική φροντίδα. Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι υγειονομικές υπηρεσίες και να αναβαθμιστούν οι υποδομές στις νησιωτικές περιοχές, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά οι ανάγκες, τόσο των επισκεπτών, όσο και των μόνιμων κατοίκων, διασφαλίζοντας συνθήκες υγείας και ασφάλειας για όλους, κατά τη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Το Hellenic Healthcare Group (ΗΗG), o μεγαλύτερος όμιλος υγείας στην Ελλάδα, με σκοπό την κάλυψη των ιατρικών αναγκών περιοχών εκτός Αττικής, έχει επεκτείνει το δίκτυο διαγνωστικών του κέντρων και στη νησιώτικη χώρα. Μέχρι στιγμής το δίκτυο καλύπτει τα νησιά της Σαντορίνης, της Μυκόνου και της Μυτιλήνης, ενώ κομβικό σημείο για τον τουρισμό κρουαζιέρας είναι και το HealthSpot Πειραιά.

Υψηλής ποιότητας περίθαλψη στις Κυκλάδες

Το πολυϊατρείο HealthSpot στη Σαντορίνη είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο Διαγνωστικό Κέντρο, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του νησιού, στη Μεσαριά, και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Στο Kέντρο πραγματοποιούνται μικροβιολογικές εξετάσεις, υπέρηχοι, triplex, stress echo, τεστ κοπώσεως, τοποθέτηση holter, ψηφιακές ακτινογραφίες, ψηφιακές μαστογραφίες, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες. Το Healthspot Σαντορίνης εκτός από διαγνωστικές εξετάσεις, δίνει και τη δυνατότητα ραντεβού με ιατρό καθώς στελεχώνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους ιατρούς, συνεργάτες των θεραπευτηρίων του Ομίλου HHG. Το Κέντρο διαθέτει, επίσης, πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο και παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον.

Η MyClinic Μykonos (πρώην SEA Medical) στα Aγγελικά της Μυκόνου, είναι ένα πολυδύναμο ιατρικό κέντρο με μεγάλο εύρος υπηρεσιών υγείας όπως διαγνωστικές εξετάσεις, ποικιλία ιατρικών ειδικοτήτων, αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, κατ’ οίκον υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες ασθενοφόρου και αεροδιακομιδής. Το Κέντρο διαθέτει, επίσης, σύγχρονο αξονικό τομογράφο, ανοιχτού τύπου μαγνητικό τομογράφο ενώ, εκτός από διαγνωστικές εξετάσεις, πραγματοποιούνται και ενδοφλέβιες θεραπείες για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και αποτοξίνωση του οργανισμού. Η MyClinic Mykonos διαθέτει και την υπερσύγχρονη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης MyDialysis που φιλοξενεί -εκτός του τοπικού πληθυσμού- νεφροπαθείς από το εξωτερικό που επισκέπτονται το νησί για διακοπές, ενισχύοντας έτσι τον ιατρικό τουρισμό στη χώρα μας.

Το πρώτο Διαγνωστικό Κέντρο του ΗΗG στα νησιά Βορείου Αιγαίου

Το πιο πρόσφατα εγκαινιασμένο HealthSpot βρίσκεται στη Μυτιλήνη στο 2ο χλμ. ΕΟ Μυτιλήνης – Καλλονής. Το ΗealthSpot Μυτιλήνης διαθέτει υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο που εκτός από τις απλές αξονικές τομογραφίες, διενεργεί αξονική αγγειογραφία και αξονική στεφανιογραφία, καθώς και μαγνητικό τομογράφο υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας που πραγματοποιεί μεταξύ άλλων, και εξετάσεις μαγνητικής αγγειογραφίας, πολυπαραμετρικές προστάτη και μαστών. Στο Κέντρο λειτουργεί επίσης, τμήμα ψηφιακής μαστογραφίας με τελευταίας γενιάς ψηφιακό μαστογράφο εξαιρετικά χαμηλής δόσης ακτινοβολίας.

Δυνατό πλεονέκτημα του HealthSpot Mυτιλήνης είναι και το πλήρως εξοπλισμένο ακτινολογικό τμήμα, όπου εκτός από τις καθιερωμένες ψηφιακές ακτινογραφίες, διενεργούνται και εξειδικευμένες εξετάσεις όπως οι ακτινογραφίες full spine και full leg – υπηρεσίες που προσφέρονται αποκλειστικά στο κέντρο. Παράλληλα, στο τμήμα υπερήχων, εκτός από τις βασικές εξετάσεις, διεξάγονται και ελαστογραφίες ήπατος, μία ακόμη εξειδικευμένη εξέταση που προσφέρεται αποκλειστικά από το HealthSpot, στο νησί.

Υπηρεσίες υγείας για τον τουρισμό κρουαζιέρας στο Λιμάνι του Πειραιά

Το HealthSpot Πειραιά που λειτουργεί εντός του ΟΛΠ στην πύλη Ε11, καλύπτει τις ανάγκες επιβατών των κρουαζιερόπλοιων με αναχώρηση ή επιβίβαση το Λιμάνι του Πειραιά. Σε ένα στρατηγικό σημείο για τον τουρισμό κρουαζιέρας, το HealthSpot Πειραιά ακολουθεί τα standards Διεθνών Λιμένων, με εξειδικευμένους ιατρούς και τεχνολογία αιχμής. Διαθέτει τα εξής τμήματα: Βιoπαθολογικό, Μοριακής Βιολογίας, κατ’ οίκον αιμοληψίας, Holter ρυθμού/πίεσης, Υπέρηχων – Triplex, Check up, καθώς και διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Το Κέντρο εξυπηρετεί όλους τους εργαζομένους του ΟΛΠ, διοικητικούς, σώματα ασφαλείας και εργαζόμενους στον τομέα της Ναυτιλίας.

Με το HealthSpot Πειραιά στην έδρα της ελληνικής ναυτιλίας και του θαλάσσιου τουρισμού, ο Όμιλος HHG θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας αλλά και στην αναβάθμιση του Πειραιά, ενός από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς λιμένες.

Σχετικά με τα Διαγνωστικά Κέντρα ΗealthSpot

Τα HealthSpot είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ και τον ΥΠΕΘΑ, βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τα θεραπευτήρια του ΗΗG (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Μetropolitan General, Creta InterClinic), στελεχώνονται από ιατρούς υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης και είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονη τεχνολογία. Παράλληλα, συμβαδίζουν με τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή αξιοποιώντας τις ψηφιακές εφαρμογές υγείας του HHG, ενώ παρέχουν και τη δυνατότητα εξετάσεων και ιατρονοσηλευτικής φροντίδας κατ’ οίκον, μέσω της υπηρεσίας Ηomecare.

ΗΗG: Δύναμη φροντίδας

Ο Όμιλος HHG, διαθέτει τα εξής θεραπευτήρια: Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Creta InterClinic και Μητέρα Κρήτης στην Κρήτη, City Hospital στην Καλαμάτα, Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και Αρεταίειο στην Κύπρο. Επίσης, διαθέτει τα προηγμένα Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot, Πlaton Δiagnosis, Creta InterClinic Ηρακλείου και Ρεθύμνου στην Κρήτη, Πρόγνωσις και Δημόκριτος στην Κύπρο, το Homecare-κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας, το Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, τη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Υγεία IVF Εμβρυογένεσις, την Y-Logimed και τη GMP με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την εταιρία Business Care με υπηρεσίες εργασιακής ασφάλειας και υγείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Heal Academy για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα ιατρικής, νοσηλευτικής και όλων των Επιστημών Υγείας.