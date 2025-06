Με τη συμμετοχή στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς και ευρύτερα από τον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα, να ξεπερνά κάθε προσδοκία, ολοκληρώθηκε και η 3η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access for non – Market Access, με τίτλο «Τransforming Pharma Market Access in the AI era», που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α.), την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025, στο Eleon Loft.

Η Ημερίδα απευθυνόταν σε στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των κρατικών/ρυθμιστικών φορέων στον τομέα της Υγείας, σε μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σε εκπροσώπους συλλόγων ασθενών και γενικότερα σε όσους θέλουν να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των διαδικασιών πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία τους και του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου το οποίο ορίζει την κυκλοφορία των υφιστάμενων και μελλοντικών τεχνολογιών υγείας.

Η ΕΛΕΜΑ πραγματοποιώντας τη δέσμευσή της για παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη του Market Access, παρουσίασε το πρώτο πρόγραμμα πιστοποίησης στελεχών στο Φαρμακευτικό Market Access.

Το “Δίπλωμα στο Φαρμακευτικό Market Access” (DPhMA), το οποίο θα ξεκινήσει το Φθινόπωρο του 2025, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (K.E.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιά, με Ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά κο Αθανάσιο Βοζίκη.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και εκτελείται σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Market Access (ΕΛΕΜΑ).

Στην Ημερίδα επίσης αναπτύχθηκαν θέματα που είχαν σκοπό την επιμόρφωση των συμμετεχόντων σχετικά με:

την πρόσβαση στη φαρμακοθεραπεία : τις εγκριτικές διαδικασίες και την τιμολόγηση φαρμάκων στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, τη Διαπραγμάτευση, τη χρηματοδότηση και τη μεθοδολογία υπολογισμού των επιστροφών, την αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και την ψηφιοποίηση του Φακέλου Υγείας, τον εμπλουτισμό της λίστας των ΜΗΣΥΦΑ στην Ελλάδα και τον ρόλο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) στη διαχείριση προμηθειών φαρμάκων.

τις προκλήσεις και δεξιότητες των στελεχών του Market Access

τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στις Κλινικές Μελέτες, τη φαρμακευτική αγορά και το Market Access, καθώς και ο ρόλος της στο Marketing και CΧ.

την πρόσβαση στο φάρμακο από την οπτική του ασθενή

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Μ.Α. κ. Χρήστος Μαρτάκος, ο οποίος και τόνισε πως «πρωταρχικός στόχος της ΕΛ.Ε.Μ.Α. είναι η εκπαίδευση των στελεχών. Εμείς δεν διαμορφώνουμε πολιτική. Εκπαιδεύουμε τα στελέχη του Market Access έτσι ώστε η όποια πολιτική αποφασίζεται από τους θεσμούς να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο».

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που απέστειλε με χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι «Θεωρώ την προσπάθεια που κάνετε πραγματικά σημαντική. Η ιδέα της πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η αγορά υπηρεσιών υγείας είναι σημαντική. Και τώρα με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης οι προκλήσεις που δημιουργούνται είναι αδιανόητες. Την τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να τη φοβηθούμε. Πρέπει να την «αγκαλιάσουμε», να μάθουμε πώς θα μας κάνει καλύτερους, πώς θα αυξήσει την παραγωγικότητά μας, πώς θα αυξήσει τις υπηρεσίες υγείας και την ποιότητά τους».

Η 3η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access for non – Market Access τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), του PhARMA Innovation Forum Greece, της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (ΕΕΦΑΜ), της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.