Η Affidea Ελλάδος έδωσε δυναμικό «παρών» στο φετινό Delphi Economic Forum, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της προηγμένης διάγνωσης και των καινοτόμων μοντέλων φροντίδας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού Συστήματος Υγείας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Θεόδωρος Καρούτζος, έθεσε στο επίκεντρο δύο πρωτοβουλίες που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις της δημογραφικής γήρανσης και της αυξανόμενης επιβάρυνσης από χρόνια νοσήματα όπως η παχυσαρκία.

Η πρόκληση της γήρανσης και η ανάγκη για νέα μοντέλα φροντίδας

Η δημογραφική γήρανση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα σύγχρονα συστήματα υγείας, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται ήδη στις πιο γηρασμένες χώρες της Ευρώπης. Η αύξηση της πολυνοσηρότητας και η ανάγκη για πιο σύνθετες υπηρεσίες φροντίδας καθιστούν επιτακτική τη μετάβαση σε νέα, πιο αποτελεσματικά μοντέλα.

Η Affidea απαντά σε αυτή την ανάγκη αναπτύσσοντας ένα μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία, το οποίο:

μετατοπίζει το επίκεντρο από τη θεραπεία στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση,

υιοθετεί μια ολιστική, πολυεπιστημονική προσέγγιση,

διασφαλίζει τη συνέχεια της φροντίδας μέσα από εξατομικευμένα πλάνα και συστηματική παρακολούθηση.

Το μοντέλο αυτό, που αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα, ξεκινά από τον άνθρωπο και τις συνολικές ανάγκες του, αξιοποιώντας εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες, προηγμένη διαγνωστική αξιολόγηση και υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας, ενισχύοντας παράλληλα τη διασύνδεση με δομές υποστήριξης στην κοινότητα.

Στρατηγικές συνεργασίες ως μοντέλο για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων

Η Affidea ανέδειξε επίσης τη σημασία των συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικών φορέων ως καταλύτη για την ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων και αποδοτικών μοντέλων φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε η συνεργασία με τη Novo Nordisk ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που συνδυάζει τη διαγνωστική εξειδίκευση με τη φαρμακευτική καινοτομία.

Το μοντέλο αυτό προωθεί μια πιο ολιστική και διασυνδεδεμένη προσέγγιση στη διαχείριση της παχυσαρκίας, ενσωματώνοντας τη θεραπεία με συνεχή υποστήριξη του ασθενή σε όλη τη διαδρομή φροντίδας. Μέσα από τέτοιες συνέργειες, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και δημιουργούνται προϋποθέσεις για ένα πιο βιώσιμο σύστημα υγείας.

Η δυναμική παρουσία της Affidea στο Delphi Economic Forum επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση να λειτουργεί ως καταλύτης συνεργασιών που δημιουργούν πραγματική αξία για την κοινωνία. Με σταθερό προσανατολισμό στην πρόληψη, την καινοτομία και την πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες, η Affidea συνεχίζει να διαμορφώνει ένα μέλλον όπου η Δημόσια Υγεία δεν αποτελεί απλώς προτεραιότητα, αλλά συλλογική ευθύνη και κοινό όραμα για περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής.