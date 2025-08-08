Στην αποστολή δύο εξωδίκων στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας με τα οποία ζητεί να της γνωστοποιηθούν οι αποφάσεις βάσει των οποίων το υπουργείο Υγείας επιτρέπει την εκτέλεση υπερηχογραφημάτων και πράξεων επεμβατικής νευροακτινολογίας και σε άλλους γιατρούς εκτός των ακτινολόγων, προχώρησε η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία (ΕΑΕ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΑΕ, τον Ιούλιο εκδόθηκε απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Υγείας, με θέμα «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της επεμβατικής νευροακτινολογίας», η οποία δίνει «τη δυνατότητα στους νευρολόγους με μια υποτυπώδη εκπαίδευση να τελούν ιατρικές πράξεις επεμβατικής νευροακτινολογίας, που μέχρι σήμερα μπορούσαν να τελούνται μόνο από ιατρούς ακτινολόγους ή νευροχειρουργούς. Εντός Ιουλίου εκδόθηκε και προεδρικό διάταγμα, σχετικά με την ιατρική πράξη του υπερηχογραφήματος, «την οποία πλέον», αναφέρει η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, «θα μπορούν ευρέως να τελούν οι γιατροί που στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της ειδικότητάς τους συμπεριλαμβάνεται η μέθοδος, αλλά και οι νευρολόγοι και οι δερματολόγοι».

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία ζήτησε εγγράφως από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας τις αποφάσεις των αρμοδίων επιτροπών για τα θέματα αυτά και οι οποίες υποχρεωτικά θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί των πράξεων του υπουργείου Υγείας. Από τις 29 Ιουλίου που υποβλήθηκε το αίτημα έως και τις 6 Αυγούστου το ΚΕΣΥ δεν είχε απαντήσει.

«Επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, το Δ.Σ. της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε την αποστολή δύο εξωδίκων προς το ΚΕΣΥ, ζητώντας για μια ακόμη φορά τις αποφάσεις τις οποίες πρέπει να πάρουμε το ταχύτερο στα χέρια μας για να κρίνουμε υπεύθυνα το περιεχόμενό τους ώστε να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.